2018-07-30T10:55:58+03:00
Общество

Жители Ростова-на-Дону делятся снимками кровавого затмения

Социальные сети пестрят яркими фото самого длинного в XXI веке лунного затмения [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Кровавая луча была видна с европейской части земного шараКровавая луча была видна с европейской части земного шараФото: Тимур ХАНОВ
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Вы видели это небесное шоу? Если нет, то посмотрите хотя бы снимки жителей Ростова-на-Дону, которые вечером в пятницу (уже звучит зловеще) сняли кровавое затмение.

- Выть по-волчьи хочется, - написал один из авторов фотографии, признавшись, что специально караулил редкое явление на балконе.

- Красиво! Завораживает, - согласились с ним другие. - Жаль, ночное небо затянуло тучами.

Самое продолжительное в XXI веке лунное затмение началось в пятницу в 21:25, а уже через полтора часа ушла в земную тень, оставив за собой слабый след, который имел ржавый или даже кровавый оттенок. Все это можно было наблюдать с европейской части земного шара.

А вот еще снимок. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

А вот еще снимок. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

По словам лектора астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Данила Сидорко, такие явления происходят примерно раз в два года. К примеру, предыдущее затмение было в сентябре 2015 года. Как правило, затмение начинается как только луна появляется над горизонтом. Это природное явление, условно, состоит из двух пунктов: луна находится в полутени земли, а затем покрывается тенью земли.

И еще. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

И еще. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

В это же время Марс оказался под Луной и приблизился к Земле настолько, что зрительно стал выглядеть в пять раз больше. Это явление называют Великим противостоянием Марса, которое случается раз в 13–17 лет.

КСТАТИ

Павел Глоба: «Последствия этого лунного затмения могут продлиться 18 лет»

Вечером 27 июля мы увидим полное затмение Луны. Оно будет самым долгим в XXI веке. Небесное шоу продлится почти 4 часа. А полная фаза составит 1 час 43 минуты (это с 22:30 до 00:13 по московскому времени). Тень покроет Луну, и спутник станет тёмно-красным. Поэтому такую Луну называют «кровавой». Хотя по мнению учёных-астрономов, никакой мистики в явлении нет. Совершенно другая позиция у астрологов. С их точки зрения, грядущее затмение будет судьбоносным. Прокомментировать это Радио «Комсомольская правда» попросило знаменитого астролога Павла Глобу (подробности)

Все лунное затмение 27 июля 2018 за одну минуту.

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