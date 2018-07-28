Исландия рулит: "Ростов" обыграл "Ахмат" благодаря голу Сигурдарсона

28 Июль 23:23 2018-07-30T10:55:58+03:00

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"РОСТОВ": НИ ОДНОГО НОВИЧКА В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ

28 июля ФК "Ростов" открывал сезон-2018/2019 домашним матчем на "Ростов-Арене" против грозненского "Ахмата". Стастистика отношений между этими соперника была не в пользу "желто-синих". Но цифры - цифрами, а на футбольное поле выходят реальные люди. Кстати, в отчетной встрече в стартовом составе "Ростова" не появилось ни одного новичка: Салетрос, Логашов, Щадин и арендованные, а теперь полноценные игроки клуба Гулиев и Зуев остались на скамейке запасных. Валерий Карпин сделал ставку на прошлогодний состав.

Кстати, главным тренером "Ахмата" является давний знакомый Карпина по московскому "Спартаку" Олег Ледяхов.

- Будет приятно встретиться с Олегом - мы с ним вместе играли в "Спартаке" и сборной России, он был моим помощником в штабе "красно-белых", - сказал накануне поединка наставник "желто-синих". - Так что о нем у меня самые теплые воспоминания и ожидания от будущей встречи. Вообще, я радуюсь за всех ребят, с которыми вместе играл. Дай Бог, чтобы у всех все задуманное получилось, - заключил Валерий Карпин.

ПОЛУЧИЛ ЗАСЛУЖЕННОГО? ВСЕ РАВНО ВОН С ПОЛЯ!

Огненный настрой на первый матч перед своими болельщиками обозначил капитан команды Александр Гацкан: в течение полуминуты он совершил три зубодробительных подката подряд!

- Саша! Береги форму! А то сотрешь! - кричали Гацкану с трибун поклонники "желто-синих".

Почин капитана поддержал Дмитрий Скопинцев. На 11-й минуте он едва не стал автором первого гола в сезоне. Юсупов отобрал мяч в центре поля, Сигурдарсон пробросил мяч направо на Скопинцева, тот подработал сяч и пробил с правой ноги - перекладина выручила гостей!

Момент удаления Андрея Семенова с поля. Фото: Антон Строкин

А на 27-й минуте гости остались в меньшинстве. Ионов устремился в забег к воротам "Ахмата", где был сбит центральным защитником Семеновым, которому, кстати, как раз сегодня был удостоен звания заслуженного мастера спорта по итогам выступления сборной России на ЧМ-2018. А потом, посовещавшись с помощниками, арбитр "пошел до угля" - красная Семенову! Удостоверение не помогло - защитнику пришлось покинуть поле.

"Ростов" воспользовался численным преимуществом за несколько секунд до свистка на перерыв. Участник ЧМ-2018 в составе сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон откликнулся на навес с правого фланга, и головой вколотил мяч в сетку - 1:0! Есть первый гол в чемпионате!

45-я минута: Бьорн Сигурдарсон забивает первый гол "Ростова" в новом сезоне. Фото: Антон Строкин

После перерыва игра перетекла в спокойное русло. Ростовчане, забив важный гол "в раздевалку", контролировали ситуацию, но старались удвоить преимущество, чтобы снять все вопросы относительно исхода поединка.

Много споров на трибунах вызвал эпизод с падением Ионова в штрафной гостей, однако, судья посчитал, что пенальти не было. На 66-й минуте после розыгрыша "стандарта" Ингассон попал в крестовину, но мяч улетел за лицевую линию. После в результате контратаки Шомуродов не реализовал выход один на один, чем сильно разозлил Карпина. В итоге "желто-синие" все же довели встречу до победы и взяли три очка на старте турнира.

ТАБЛО "КП"

"Ростов" - "Ахмат" - 1:0 (1:0).

28 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов-Арена". 27 975 зрителей.

Судья: Алексей Сухой.

Гол: 1:0 - Сигурдарсон (45).

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев (Мирзов, 62), Калачев (Калачев, 69), Юсупов, Ионов, Сигурдарсон (Шомуродов, 75).

Запасные: Песьяков, Зуев, Салетрос, Логашов, Щадин.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва (Мусалов, 79), Бериша (Иванов, 82), Роши, Садаев (Плиев, 28).

Запасные: Гудиев, Гащенков, А. Кадыров, Х. Кадыров, Мбенг, Балай, Бацуев, Митришев.

Удаление: Семенов (27).