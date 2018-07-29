Формула 1 Гран-при Венгрии: результаты, статистика, участники гонки

29 Июль 17:50 2018-07-30T10:55:58+03:00

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28 июля на автодроме Хунгароринга состоялся 12-й этап Формулы 1 Гран-при Венгрии: результаты, статистика, участники гонки. Этап выиграл лидер чемпионата Льюис Хэмилтон - 67-я победа в карьере(Мерседес), на втором месте - Себастьян Феттель (Феррари), третьим стал Кими Райкконен (Феррари).

Посетители нашего сайта могли следить за основными событиями гонки с помощью онлайн-трансляции.

Результаты квалификации вы можете найти здесь.

Формула 1 Гран-при Венгрии, результаты и участники гонки:

1. Хэмилтон.

2. Феттель.

3. Райкконен.

4. Риккардо.

5. Боттас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Льюис Хэмилтон:

- Какой прекрасный день! Спасибо всей команде Мерседес за работу! Мы заслужили победу!

Себастьян Феттель:

- Тяжелая гонка. Второе место - не тот результат, на который мы рассчитывали в эти выходные, но, думаю, на сегодня это максимум наших возможностей.

Кими Райкконен:

- Сегодня мы показали все, на что могли рассчитывать. Далеко от идеала, но скорость была отличной, но сделали все, что могли.

Гонка Гран-при Венгрии прошла в ожесточенной борьбе. Фото: Formula1.com

Формула 1: личный зачет

1. Льюис Хэмилтон - 213 очков,

2. Себастьян Феттель - 189,

3. Кими Райкконен - 146,

4. Валттери Боттас - 132,

5. Даниэль Риккардо - 118,

6. Макс Ферстаппен - 105,

7. Нико Хюлькенберг - 52,

8. Кевин Магнуссен - 45,

9. Фернандо Алонсо - 44,

10. Серхи Перес - 30.