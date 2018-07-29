Формула 1 Гран-при Венгрии: результаты, статистика, участники гонки
28 июля на автодроме Хунгароринга состоялся 12-й этап Формулы 1 Гран-при Венгрии: результаты, статистика, участники гонки. Этап выиграл лидер чемпионата Льюис Хэмилтон - 67-я победа в карьере(Мерседес), на втором месте - Себастьян Феттель (Феррари), третьим стал Кими Райкконен (Феррари).
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Результаты квалификации вы можете найти здесь.
Формула 1 Гран-при Венгрии, результаты и участники гонки:
1. Хэмилтон.
2. Феттель.
3. Райкконен.
4. Риккардо.
5. Боттас.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Льюис Хэмилтон:
- Какой прекрасный день! Спасибо всей команде Мерседес за работу! Мы заслужили победу!
Себастьян Феттель:
- Тяжелая гонка. Второе место - не тот результат, на который мы рассчитывали в эти выходные, но, думаю, на сегодня это максимум наших возможностей.
Кими Райкконен:
- Сегодня мы показали все, на что могли рассчитывать. Далеко от идеала, но скорость была отличной, но сделали все, что могли.
Гонка Гран-при Венгрии прошла в ожесточенной борьбе. Фото: Formula1.com
Формула 1: личный зачет
1. Льюис Хэмилтон - 213 очков,
2. Себастьян Феттель - 189,
3. Кими Райкконен - 146,
4. Валттери Боттас - 132,
5. Даниэль Риккардо - 118,
6. Макс Ферстаппен - 105,
7. Нико Хюлькенберг - 52,
8. Кевин Магнуссен - 45,
9. Фернандо Алонсо - 44,
10. Серхи Перес - 30.
Пъедестал Гран-при Венгрии: Хэмилтон (в центре), Феттель (слева) и Райкконен