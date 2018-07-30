2018-07-31T09:43:38+03:00
Общество

Ромео из Верхнедонского района может сесть в тюрьму из-за беременности 15-летней школьницы

В отношении 19-летнего студента возбуждено уголовное дело
Ольга КУПОРОВА
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Наделю назад молодые поженились и выложили снимки в соцсеть. Фото: соцсетьНаделю назад молодые поженились и выложили снимки в соцсеть. Фото: соцсеть
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- Ну, за молодых! - свадьба в небольшом хуторе в Верхнедонском районе Ростовской области пела и плясала.

Милые, юные и скромные Виталий и Елена (имена изменены) с любовью смотрели друг на друга, мечтая о беззаботной и прекрасной семейной жизни. Но сейчас их судьба на контроле у Следственного комитета: все дело в том, что 15-летняя супруга Виталия (которому 19 лет) находится на пятом месяце беременности.

Современные Ромео и Джульетта начали встречаться около двух лет назад. Родители знали о взаимоотношениях тогда еще школьников, но особо были не против.

- Он из благополучной семьи, она - тоже, - рассказывают знакомые. - Нормальные ребята, очень друг в друга влюбленные. Родные просили их не спешить, закончить школу и техникум. А вот весной выяснилось, что пополнение ожидается.

Когда мама девушки по известным признакам поняла, что скоро станет бабушкой, состоялся долгий разговор. Жених не упирался, согласился не то что пойти - побежать в загс, вот только по закону нужно было «добро» от органов опеки.

- Мама невесты обратилась к нам с заявлением зарегистрировать брак. Разрешение дали, но в соответствии с законодательством сообщили об этом в полицию, так как девочка не достигла 16-летнего возраста, - сообщили журналистам местные чиновники.

Так об этой истории узнали в Следственном комитете. И дали свою оценку:

- Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - сообщили в правоохранительных органах. - На время расследования уголовного дела с подозреваемого взята подписка о невыезде.

Вот и вся любовь.

ОТЛИКИ В ТЕМУ

«Одна глупая, но второй-то знал, на что шел!»

Вот что думают наши читатели в соцсетях по этому поводу:

- В современных реалиях это уже, увы, норма. Одна глупая, мелкая, но второй ведь знал же, что по закону в тюрьму попадет? Будем надеяться, что парня не посадят.

- Дело лишь в бюрократической идиотизме. Когда пьяные депутаты и судьи сбивают насмерть людей и получают условный срок - это норма, а тут молодые по взаимному согласию - это страшные преступники.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Любовь закона не отменяет»

- Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на четыре года, - говорит юрист Ирина Ткаченко. - Пусть молодые люди и встречались продолжительное время, но любовь закона не отменяет. Думать надо. Но если они вступили в брак, то подозреваемый как лицо, впервые совершившее преступление, освобождается судом от наказания. Также УК РФ предусматривает, что в случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения свободы. Но это все на усмотрение суда.

Как вы думаете, нужно оставить мужа в покое или пусть отвечает по всей строгости закона? Ждем ваших откликов на нашем сайте!

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