Под Ростовом при столкновении автобуса и грузовика погибли три человека

31 Июль 10:00 2018-07-31T12:10:01+03:00

В этой аварии погибли три человека Фото: ГУ МВД России по РО

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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии со смертельным исходом, которая случилась на трассе Ростов - Волгодонск, где столкнулись микроавтобус и грузовик.

- Погибли три человека, личности всех уже установлены, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Шестерых (мужчины в возрасте от 35 до 53 лет) с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Аксайского района.

Как стало известно «Комсомолке», микроавтобус Volkswagen Transporter, перевозивший рабочих (они трудились на полях), после удара вылетел на обочину, где опрокинулся. Все пострадавшие и погибшие были его пассажирами.

По факту аварии начата проверкаФото: ГУ МВД России по РО

Напомним, в июне в жутком ДТП с участием маршрутки под Ростовом-на-Дон погибли три человека. По предварительным данным, водитель «девятки» (ВАЗ-2109) выехал на встречную полосу движения, по которой в этот самый момент ехала маршрутная «ГАЗель». В результате столкновения погибли трое, находившиеся в «девятке» (взрослый, сидевший за рулем, и две несовершеннолетних), кроме того, госпитализированы пять человек, ехавшие в микроавтобусе.