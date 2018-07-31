В Ростове-на-Дону задержаны аферисты, обналичившие 1 млрд рублей с помощью бомжей

31 Июль 11:40 2018-07-31T11:56:37+03:00

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Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Ростовской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии накрыли группировку, занимавшуюся незаконной обналичкой денег.

Сумма — колоссальная, более 1 миллиарда рублей.

- По версии следствия, четверо злоумышленников проводили финансовые операции, не имея на это лицензии, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном ГУ МВД. - Используя реквизита подконтрольных лжефирм, они переводили на их расчетные счета деньги своих клиентов — для дальнейшего обналичивания.

Размах был огромный. А методы — вполне себе банальные. По информации «КП», рулили всем процессом 28-ми и 30-летний компаньоны, а еще двое их подчиненных занимались под их началом непосредственным открытием расчетных счетов и, собственно, номинальных руководителей фирм-однодневок — таковых было более полусотни, а во главе их стояли... бомжи и прочие «асоциальные элементы», основным достоинством которых было наличие паспорта, ИНН и отсутствие долгов.

На них регистрировали эти липовые конторы, которые, по документам, работали в самых разнообразных сферах — от ЖКХ и строительства до АПК и логистики. Дальше — все просто. Находились реальные компании, которые желали вывести деньги из оборота, с ними заключались от лица фирм-однодневок договоры на оказание услуг, а реально же, понятно, никто и ничего не делал.

Средства перечислялись, потом их снимали через банкоматы специально обученные (правильнее, впрочем, сказать — очередные подставные) люди, и все: бизнесмены получали нелегальный обнал, посредники-организаторы — свой процент, бомжи-алкаши (они же «учредители») — подачки на выпивку. Чем не финансовый иллюзион? Фантастика - на миллиард!

- Незаконная деятельность велась два года, совокупный доход от теневых операций составил свыше 20 миллионов рублей, - рассказали в полицейском ведомстве. - В рамках предварительного расследования уже проведено 42 обыска, в ходе которых были изъяты печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и бухгалтерские документы однодневок.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый — в СИЗО, под стражей.