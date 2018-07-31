Новый закон о защите от фальсификата не убережёт ростовчан от недобросовестных производителей?

31 Июль 15:00 2018-08-01T15:00:02+03:00

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В российских магазинах с 1 января 2019 г. могут запретить совместную выкладку молочных и молокосодержащих продуктов, а также внести изменения в маркировку последних. Соответствующие положения прописаны в проекте постановления правительства РФ «О внесении изменения в правила продажи отдельных видов товаров».

Впрочем, некоторые производители, работающие на рынке молочных продуктов, сомневаются в том, что данные новации помогут защитить потребителя от фальсификата.

Генеральный директор представленного в Ростове ООО «Нальчикский молочный комбинат» Шамсудин Якубов предположил, что такая мера не убережет потребителей от недобросовестных производителей. Свое видение он подробно изложил изданию The DairyNews.

– Мы понимаем, что наше государство такими способами, в том числе старается найти способы исправления ситуации с фальсификацией на рынке молочных продуктов. Но все эти меры не будут эффективными, если решение проблем останется точечным. Необходим комплексный подход к вопросам переработки молока, нужны фундаментальные изменения в отношении содействия и поддержки производителей молока, фермеров, – рассказал он.

Эксперт добавил, что существует объективная необходимость в создании благоприятных условий для работы участников молочного рынка, а также во внедрении системы контроля качества сырьевого молока по европейскому образцу. По его мнению, пока в Россию официально можно ввозить растительные масла, при этом развивая агрессивную информационную кампанию о вреде этих масел, их так или иначе будут использовать при производстве, хотя бы ввиду того что часть жителей России просто не может себе позволить покупать натуральную молочную продукцию.

– Разделение на полке не спасет от фальсификации и не убережет потребителей от недобросовестных производителей. Нельзя судить о положении вещей на рынке по прилавкам крупных ритейлеров, где стеллажи заполнены огромным ассортиментом молочной продукции. Возвращаясь к европейскому опыту, стоит отметить, что на прилавках в западных магазинах на одном стеллаже можно найти и масло, и спред, представленные нередко в едином дизайн-решении упаковки, что никак не нарушает права потребителя. В нашем ассортименте мы представляем продукцию как исключительно натуральную, так и спредовую, но контроль качества ингредиентов и производства для каждого из направлений един, – подчеркнул генеральный директор ООО «Нальчикский молочный комбинат».

Шамсудин Якубов заключил, что первостепенная обязанность производителей и переработчиков на молочном рынке – создание ассортимента с сохранением права выбора потребителя при высоком качестве в любой категории продуктов. Задача производителей – выпускать качественную, безопасную и вкусную продукции в соответствии с заявленной маркировкой и нести за это ответственность.

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