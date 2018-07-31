64-летний ученый из Новочеркасска помещен в «Лефортово» по обвинению в госизмене

31 Июль 17:00 2018-08-02T11:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Новость об аресте 64-летнего Алексея Темирева — профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший Новочеркасский политех), оказалось громом среди ясного неба для его коллег.

ПРОФИЛЬ ПРОФЕССОРА УЖЕ УДАЛИЛИ С САЙТА ВУЗА

Еще больше их напугала статья, которая инкриминируется доктору технических наук, автору десятков патентов на изобретения, руководителю малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учрежителю собственного КБ «Интеллектуальные робастные интегрированные системы»: «Государственная измена».

Общаться с прессой, конечно, никто не хочет.

На родной кафедре профессора вообще удалили его профиль на официальном сайте вуза: «Страница не найдена», - выдает Интернет, если пройти по действовавшей еще утром во вторник, 31 июля, ссылке.

- Слушайте, ну кто сейчас с вами станет говорить?! - искренне удивился бывший сотрудник Темирева, согласившийся пообщаться с «КП» - Ростов-на-Дону» на условиях анонимности. - Чтобы «прицепом» пойти вслед за Алексеем Петровичем? В тюрьму? Став его «связником» или «агентом»? Вот уж спасибо! Его многие знали здесь, в Новочеркасске, всегда с ним уважительно здоровались, потому что он был в последние лет 15 не просто преподавателем, а все-таки еще и бизнесменом: он и фирму свою основал, и конструкторское бюро. Что еще? Взяток не брал — ему и не предлагали, он и так хорошо зарабатывал, все знали. Ездил на нормальной иномарке, прилично одевался. И все равно оставался ученым...

В «ЛЕФОРТОВО» УЧЕНЫЙ СИДИТ УЖЕ ПОЧТИ ДВЕ НЕДЕЛИ

О том, что Темирев уже почти две недели находится в «Лефортово», сообщил член ОНК Евгений Еникеев:

- Похоже что сотрудники СИЗО прятали от нас заключенного, - рассказал он в своем блоге. - Еще во время визита 21 июля мы поинтересовались, есть ли вновь прибывшие. Нам рассказали только про Виктора Кудрявцева. После этого, во время моих визитов в понедельник и среду на этой неделе я повторно спрашивал не поступал ли кто-нибудь еще на прошлой неделе, но сопровождающий нас начальник отдела режима Ханов Александр Юрьевич ответил что не поступало и был один Кудрявцев. Но сегодня, уже после того как я с коллегой вышел из СИЗО мне позвонила адвокат, чей подзащитный сидит в Лефортово и попросила его навестить.

По словам Еникеева, из рассказа адвоката следует, что ее подзащитного Темирева Алексея Петровича арестовали 19 июля по подозрению в госизмене (статья 275 УК). Кроме того, следует из информации правозащитника, у ученого «стент в сердце, макулопатия (практически не видит) и если не лечить, то ослепнет, язва желудка и грыжа, требующая операции; по словам адвоката, в душе он потерял сознание».

«РАССКАЗЫ ПРО СЛУЧАЙНОСТЬ — ЭТО «СКАЗКИ ДЛЯ БЕДНЫХ»

Источник «КП» в спецслужбах рассказал, между тем, что задержание Темирева — «вовсе не нападка на больного человека, как пытаются представить правозащитники», а результат очень длительной оперативной разработки, длившейся более года.

Другой источник уточняет, что речь идет о передаче за рубеж (СМИ утверждают, что во Вьетнам, однако потдвердить эту информацию наши собеседники не смогли) секретных данных, составляющих государственную тайну, связанную с разработками, которую КБ «ИРИС» вело для Военно-Морского флота. Конкретно — для подводных лодок.

Информация о том, что ученый проектировал оборудование для российской подводных лодок, впрочем, тайной не является: трактаты об этом находятся в свободном доступе в Интернете. Фото: КБ "ИРИС"

Воспитанник и сотрудник профессора, между тем, удивлен самой постановкой вопроса:

- Какие еще сведения мог Алексей Петрович куда-то там передать? Мы в свое время столько лет занимались одним и тем же, совершенствуя оборудование, которое заказывало государство для своего военного ведомства, - говорит он. - Если его «слил», как шепчутся люди, какой-то аспирант, то это ничего не значит. А то, что он разрабатывал, пожалуйста — любой может найти в Интернете! Там целые научные работы опубликованы в свободном доступе — в частности, электроприводы для подлодок, с патентами и схемами.

У спецслужб, однако, точка зрения иная:

- Есть гриф «Сов. секретно», есть подписанный гражданином Темиревым документ о неразглашении: все, что он разрабатывал — и не бесплатно, кстати, по госконтрактам, должно оставаться в тайне, - отметил источник «КП». - Поэтому не нужно рассказывать «сказки для бедных» о каком-то аспиранте, переданных случайно каких-то «кодах», которые можно найти где угодно. Это не так. И никакой конкретной информации в СМИ об утечках, поверьте, не будет. Как и об ущербе, который могли нанести (или нанесли) действия Темирева.

Адвокат Алексея Темирева на предложение «КП» прокомментировать ситуацию не ответил. Мы продолжим следить за развитием событий.