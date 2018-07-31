Для него не было границ: Коллеги об убийстве режиссера Расторгуева в Африке

31 Июль 23:00 2018-08-01T20:55:01+03:00

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В расстрелянную в ЦАР группу входили журналист Орхан Джемаль, ростовский режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По словам замруководителя Центра управления расследованиями Анастасии Горшковой, они снимали документальный фильм.

- Проблема была в том, что они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки, - сообщила Горшкова. - И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены.

На данный момент известно, что съемочная группа направлялась из столицы ЦАР в населенный пункт Бомбари, когда журналистов остановили на блокпосту.

- Саша все время был впереди всех — он выступал эдаким апологетом, который что-то пытается всем, а прежде всего, себе, доказать, - говорит источник «КП», знакомый с журналистом.

- Он любил жизнь и именно поэтому лез на рожон, - утверждают его близкие. - Но в какой-то момент потерял берега: пошел против течения...

В семье режиссера в Ростове-на-Дону не хотят верить, что его больше нет, буквально поминутно сверяясь с новой информацией на лентах новостей.

Что именно произошло, не знает сейчас никто. По предварительным данным, журналисты попали в засаду. Еще одна версия случившегося - ограбление.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство":

- В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи, - отметили в Следственном комитете России. - Кроме того, Следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов.

Между тем, как сообщил «КП» источник, знакомый с обстоятельствами подготовки поездки съемочной группы в ЦАР, Александр Расторгуев оказался в ней, можно сказать, случайно: режиссер, который должен был ехать изначально, по каким-то неизвестным причинам отказался, и тогда предложили ему.

- Саша давно всем был хорошо известен как профессионал, не раз, во-первых, бывавший в горячих точках, а во-вторых, он действительно моментально схватывал, что именно от него требуется, ему не нужно было миллион раз или даже дважды объяснять, как задача стоит, - отметил наш собеседник. - И он согласился. И, получается, что произошло какое-то роковое стечение обстоятельств: это была, образно говоря, не его война, но он ведь всегда стремился быть на острие событий, и в этот раз тоже кинулся в омут, не глядя.

По его словам, тела всех троих российских журналистов должны доставить в Москву 3 августа. В столицу из Ростова-на-Дону уже выехали родители Расторгуева — они, по последним данным, собираются забрать его на малую родину, где состоятся прощание с ним и похороны.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Александр Ростургуев — режиссер-документалист. Коренной ростовчанин, родился в 1971 году.

Выпусник филфака РГУ и Государственной академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Работал режиссером ГТРК «Дон-ТР» и в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал собственную студию «Кино».

Снял здесь в соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым документальные фильмы «Я тебя люблю» (2010) и «Я тебя не люблю» (2012), которые были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды).

В 2012-м совместно с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и документалистом Павлом Костомаровым создал Интернет-проект «Срок», а затем запустил с ними же масштабный документальный проект «Реальность».

Фильмография:

1997 — «До свидания, мальчики»

2000 — «Век мой»

2000 — «Твой род»

2001 — «Гора»

2001 — «Мамочки»: Гран-при открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге, премия «Лавровая ветвь» за лучший полнометражный неигровой телефильм.

2003 — «Чистый четверг»

2005 — «Дикий, дикий пляж. Жар нежных», награжден за него специальным приз жюри международного кинофестиваля в Амстердаме.

2008 — «Мальки и мамки»: специальный приз жюри Артдокфест.

2010 — «Я тебя люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым)

2012 — «Я тебя не люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым)

2013 — «Срок» (в соавторстве с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Начался сбор денег для помощи семье погибшего ростовского режиссера

Близкие Александра Росторгуева сообщили о том, что начался сбор денег для помощи семье погибшего в ЦАР ростовского режиссера: опубликован номер банковской карточки его матери, Людмилы Ивановны: 2202 2006 6976 4142.