В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии с микроавтобусом погибли шесть человек

1 Авг. 08:41 2018-08-03T11:29:29+03:00

Авария случилась в ночь на 1 августа. Фото: ГУ МВД России по РО.

Еще двое находятся в больнице [фото с места]

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В ночь на среду, 1 августа, около пяти часов утра в Ростовской области случилось страшное дорожное происшествие, в котором погибли шесть человек. Как сообщили в автоинспекции, авария случилась в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон».

- 48-летний водитель «КамАза» с прицепом ехал в сторону Ростова-на-Дону, - сообщают подробности в ведомстве. - По предварительным данным, из-за технической неисправности - лопнул тосольный патрубок, большегруз съехал на обочину. Однако в том же направлении ехал микроавтобус «Фольксваген транспортер».

По предварительным данным водитель транспортного средства не успел сориентироваться и врезался в грузовой автомобиль.

Место аварии. Фото: Александр Иванов

В результате шесть человек в возрасте от 59 до 72 лет, находившиеся в микроавтобусе, погибли. Двое пострадавших (водитель и 44-летний пассажир) с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую районную больницу. По данным "КП-Ростов", все они являются жителями Донбасса.

- Убедительно просим всех водителей не забывать про отдых, - говорят в УГИБДД Ростовской области. - Длительное нахождение за рулем притупляет реакцию и внимательность, что может привести к печальным последствиям.

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