«Мерседес» полковника-миллиардера Захарченко могут отдать почти даром

1 Авг. 11:50 2018-08-01T21:42:10+03:00

После того, как не удалось продать с первой попытки автомобиль, на котором бывший полицейский катался в Ростове-на-Дону, его вновь выставили на торги — на треть дешевле

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После того, как «Мерседес», принадлежавший экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко, арестованному за получение крупной взятки и злоупотребление полномчиями, не удалось продать с первой попытки, Росимущество предприняло вторую — выставив его на новые торги со сниженной ценой, причем — разом аж на треть!

- 26 июля 2018 года территориальное управление Росимущества в Ростовской области повторно выставило на торги автомобиль экс-полковника Захарченко Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Стоимость — 690 200 рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются с полуночи 28 июля по 22 августа 2018 года. Аукцион назначен на девять утра 27 августа.

Правда, есть странность: на сайте Росимущества указано, что автомобиль находится в Волгодонске (240 км от южной столицы), а на самом деле — он стоит гораздо ближе к региональному центру, на площадке для арестованного и изъятого государством транспорта в 50 км от Ростова-на-Дону, в ст. Кривянской (Октябрьский район).

Осмотреть его можно только один раз в неделю — по пятницам, да и то — в течение лишь двух часов.

Впрочем, это — уже детали.

Если и эта попытка реализовать «Мерс» провалится, то организаторы торгов вновь снизят цену, а потом — снова, затем — еще, и еще, и еще...

В итоге — может дойти до того, что машину придется отдавать практически даром (в том смысле, что если даже кто-то купит этот «Мерседес», скажем, за 300-400 или даже 500 тысяч — это в несколько раз ниже рыночной его цены).

Первый раз, напомним, единственными, кто реально заинтересовался объявлением о продаже автомобиля Дмитрия Захарченко, оказались журналисты «Комсомолки»: мы добросовестно заполнили заявку на его осмотр и не поленились прокатиться и посмотреть, что же он из себя представляет.

Вывод мы сделали такой: вполне себе неплохая машинка — всего 20 тысяч пробега, коробка-автомат, есть, правда, притертости на заднем бампере, но не критичные, да покрылись налетом ржавчины тормозные диски спереди — но это от того, что уже год «Мерс» стоит на открытом воздухе, без движения (кстати, при осмотре потенциальным покупателям не разрешают открывать его и садиться в салон — дабы чего-нибудь не поломали случайно).

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Когда появилось объявление о том, что Росимущество выставило в Ростове-на-Дону на продажу «Мерседес» Дмитрия Захарченко, глаза заискрились: появилось ощущение, что вот оно, под боком фактически, распродается богатство знаменитого полковника-миллиардера.

Сумма, правда, настораживала - «Мерс»-то он, понятное дело, и в Африке, и в Ростове-на-Дону, «Мерс», но 986 тысяч рублей — за автомобиль, на котором ездил человек, способный, например, построить половину стадиона «Ростов-Арена», где проводились матчи ЧМ-2018, или, скажем, треть нового аэропорта «Платов», или... ну, в общем, это как-то не серьезно (подробности)

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