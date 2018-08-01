Азовское сидение 2018: где, время, когда и как добраться, программа фестиваля

1 Авг. 12:00 2018-08-03T10:23:11+03:00

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В эту субботу, 4 августа, в Азове состоится знаменитая историческая реконструкция сражения за крепость между казаками и воинами Османской империи. Уже известно, что в ней примут участие порядка 200 представителей военно-исторических клубов, а более десяти тысяч человек станут зрителями этого масштабного и красочного спектакля под открытым небом. Место будет традиционное, у главной достопримечательности города - Крепостного вала, фактически того самого места, где 300 лет с "хвостиком" назад все и произошло.

Как сообщили организаторы, планируется и кое-что новенькое - помимо знаменательной битвы, на берегу Дона появится исторический лагерь (с 2 августа), воссоздающий казачий быт четырехвековой давности. Может будет увидеть, потрогать и пораспрашивать.

- Здесь пройдут турнирные поединки и творческие конкурсы (на лучший исторический турнир костюм и исполнение казачьей песни), - рассказали "КП-Ростов". - В пятницу, 3 августа, в течении всего дня на валах Азовской крепости реконструкторы будут проводить соревнования по казачьему кинжальному бою, а также турнирные поединки по метанию сулицы, состязания лучников и мушкетеров (по стрельбе из фитильного и кремневого ружья), историческое фехтование.

А вот основные действа развернутся в субботу, 4-го числа.

Азов ждет гостей праздника!Фото: Ирина ПОТЕРЯ

КОНКРЕТНО

Программа «Осада Азова»

1 – 2 августа

16:00 – 21:00 Турнирные поединки. Конкурсы на лучший исторический костюм и исполнение казачьей песни, сабельный турнир

Место: Городской пляж, река Дон

3 августа

Подготовка к военно-исторической реконструкции «Осада Азова 1641 года». Реконструкция военного лагеря XVII века.

Место: Городской пляж, река Дон

09:00 – 17:00

Соревнования по казачьему кинжальному бою (по отдельной программе)

Место: Крепостной вал (Алексеевский раскат)

17:00 – 21:00

Турнирные поединки: метание сулицы, состязания лучников, мушкетеров (фитильные и кремневые ружья), историческое фехтование

Место: Крепостной вал (Алексеевский раскат)

Масштабный спектакль пройдет под открытым небомФото: Ирина ПОТЕРЯ

4 августа

10:00 – 18:00

Работа планетария – демонстрация фильмов в формате сферического кино. Обзорные экскурсии, мастер-классы, творческие занятия и интерактивные программы для детей.

Место: главное здание музея-заповедника (ул. Московская, 38/40), Пороховой погреб (ул. Лермонтова, 6).

09:00 – 11:00 «Осада Азова» – финал исторической игры (подведение итогов учебно-образовательного проекта)

Место: Крепостной вал

14:00 – 17:00 «Азовский лабиринт» – работа анимационной площадки театра «КУЛ-ШОУ»

Место: Крепостной вал

В фестивале примут участие свыше 200 членов военно-исторических клубов РоссииФото: Ирина ПОТЕРЯ

14:00 – 17:00 Тематические мастер-классы для детей, посвященные истории развития ремесел на Дону

Место: площадка на углу улиц Шмидта и Дзержинского

15:00 – 19:00 «Так будь же счастлив и здоров, наш добрый дедушка Азов!» – работа площадок творческих коллективов

Место: Платановая аллея (ул. Дзержинского), территория крепости

15:00 – 20:00 «Донской сувенир» – выставка-ярмарка

Место: Платановая аллея (ул. Дзержинского)

17:30 – 18:00 Марш-парад участников военно-исторических клубов

Место: (от здания Азовского музея-заповедника, ул. Московская, 38/40, до Крепостного вала)

18:00 – 18:20 Торжественная церемония открытия фестиваля «Осада Азова 1641 года»

Место: Крепостной вал, площадка возле памятного креста

18:20 – 19:00 Историческая реконструкция Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года

19:00 – 19:20 Торжественное награждение участников фестиваля, победителей турниров, поединков и конкурсов

Место: Площадка возле памятного креста

Фестиваль - это всегда зрелищно!Фото: Ирина ПОТЕРЯ

19:00 – 22:00 Азак на великом шелковом пути: «Караван-Сарай» (интерактивная программа), «Базар древнего Азака» – иммерсивный спектакль

Место: Петровская площадь

Мастер-классы: «Кофе по-восточному», «Плетение ковров», «Игра на барабанах», Китайская игра «Ласточка»

«Караван» – музыкально-театрализованная программа посвященная самой известной трансевразийской магистрали древности и Средневековья – Великому шелковому пути. В фокусе – караванный маршрут от Ханбалыка (Пекина) до золотоордынского Азака (Азова), во время которого посетители встретятся с колоритными персонажами «Тысячи и одной ночи», представителями разных национальностей, сословий и профессий

Место: Главное здание музея-заповедника (ул. Московская, 38/40)

КОНКРЕТНО

Как добраться

Автобусом

Из Ростова в Азов каждые полчаса ходят маршрутки и автобусы. Место отправление: от главного автовокзал донской столицы (Сиверса,3), также на маршрутку можно сесть на пересечении Ворошиловского и Московской. Стоимость билета: от 90 рублей. Обратно: от автовокзала Азова.

Электричкой

Расписание не очень удобное туристам. Электрички отходят от пригородного вокзала Ростова три раза в день: в 5:04, 5:50, 17:26. Стоимость билета: 70 рублей. Обратно: от вокзала Азова.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

25 июня 1641 года войска Османской империи высадились под стенами Азовской крепости. Вражеские войска насчитывали 250 тысяч человек, их количество почти в 60 раз превосходило численность оборонявшихся казаков. Несмотря на призывы сдаться, казаки решили принять бой. Более трех месяцев длилась осада. Малочисленный казачий гарнизон отразил 24 приступа, так и не сдав добровольно крепость. В ночь с 25 на 26 сентября 1641 года турки приняли решение осаду снять.