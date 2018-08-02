«Вы б еще зачатие сняли»: поклонники раскритиковали третью жену Тарасова за видео о рождении дочери

2 Авг. 12:15 2018-08-02T12:42:46+03:00

Фанаты Бузовой предполагают, что после этого появится или новая песня, или « у кого-то случится инфаркт» [видео]

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Интернет взорвало видео, которое опубликовала супруги Тарасовы. Футболист московского «Локомотива» и его жена модель в своих личных микроблогах показали поклонникам мини-фильм о рождении их дочери.

- Секунды, когда жизнь меняется навсегда, - подписал романтичные кадры спортсмен.

Трогательное видео начинается со слов футболиста «Доченька, ну что я хочу тебе сказать? Мама не хотела тебя так рано сегодня рожать». А дальше показывают, как футболист помогал супруге и переживал все время, пока шел процесс.

Комментаторы не скупились на колкие комментарии «Джигурда отдыхает, я в шоке!», «Вы б еще зачатие сняли», «Жизнь на распашку», «Кому-то инфаркт обеспечен» или «Ждем новую песню».

tarasov23 10.07.2018 Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо #доча#второйразпапа#принцесса#жизнь

Нашлись и те, кто не разделил радость от увиденного:

- Я очень хорошо отношусь к Насте... Но это такое личное, интимное... С одной стороны мне, конечно же, интересно посмотреть... Но некоторые моменты для публики я бы вырезала...

Или вот еще один:

- Пишут как трогательно, я аж расплакалась.... а чего плакать? Тысячи женщин рожают каждый день. Ничего такого. Прямо ага... подвиг совершила... удивляюсь людям. Это естественный процесс. Ничего особенного. Тоже мне достижение. Все мы рожаем, и бурных оваций не слышим в родзале. Устроили тут.

kostenko.94 6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную - не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день. P.S. u & miss u @tarasov23 #family #ilovemylife

Но некоторые все же порекомендовали супругам быть чутче к другим, вероятно, имея ввиду его экс-супругу певицу и телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. В свое время звезда обвинила Дмитрия в измене и долго не могла прийти в себя после развода.

- Красиво, но зачем выставлять... сделать просто кому-то больно, - написала одна из Интернет-пользователей.

- Вот если бы Костенко сына родила, то было вообще супер и инфаркт, - предположила другая.

А кто-то привел слова из песен Ольги: «Ау! Вы чего? Ей же больше не больно и еще она открыла мир других мужчин».

tarasov23 Забрал своих принцесс #домой

Но большинство признавались, что после видеоролика Тарасовых у них текли слезы и пробирало до мурашек.

- Почему бы не поделится видео? - пишет одна из поклонниц супругов. - Думаю для них это был тяжелый и приятный момент, скажите, что они еще ребенка родили, чтобы только кому-то насолить?

- Это самые важные и запоминающиеся минуты в жизни женщины, самые золотые, - написала другая. - Пусть это мгновение навсегда запомнится, когда мама дарит жизнь своему ребёнку. Пусть наступит то время когда ты поделимся с доченькой своими эмоциями за период беременности и первыми секундами радости когда только вы встретились. Счастья, здоровья и огромного океана любви.

kostenko.94 *My Love and My Touch Up above is made with the warmth of my, My Love and My Touch....* My dream team : @tarasov23 @perviykrik @tanyaalekseeeva @annaagranovskaya

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тёща из Ростова-на-Дону переехала в дом Дмитрия Тарасова, чтобы помогать с ребенком

- Первую неделю со мной находилась моя мама, - продолжила модель. - Вводила, так сказать, в материнство. Пересмотрела многие моменты связанные с мамочкой. Свободное время - время сна доченьки. В этот момент можно приготовить кушать, принять душ, посмотреть фильмы, почитать и тд. Сейчас со мной находится моя сестренка, которая помогает мне с приготовлением завтраков/обедов/ ужинов и отвечает за наличие чая с молоком каждые три часа. (подробности)

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- Чего вы прицепились к памятнику? Настя пишет о благодарности своему мужчине. Понятное дело, что он и так должен, но знаете сколько девушек страдает от невнимания? Почему бы не сказать любимому мужчине «спасибо»?

Однако несмотря на то, что казалось бы разговор исчерпан, фанаты экс-супруги футболиста Ольги Бузовой (именно их некоторые подозревают в недобром отношении к Анастасии, - прим. автр.) нашли новые поводы для придирок из числа «Халат погладить нужно было …» или к чему такие эпитеты через соцсети, когда счастье любит тишину? (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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- Что за сельпо наряд у нее?! - не удержалась одна из них, имея ввиду летнее платье с цветочным рисунком. (Подробности)

БДИ!

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