ЦСКА - ФК "Ростов": статистика личных встреч, прогноз

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-03T10:17:57+03:00

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5 августа в 19.00 на ВЭБ-Арене в Москве состоится матч ЦСКА - ФК "Ростов". В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о воскресном поединке.

- С начала образования Премьер-лиги ЦСКА лишь раз не попадал в тройку призеров по итогам чемпионата страны.

- Все очные встречи с сезона 2003: ЦСКА - 17 побед, "Ростов" - восемь побед, пять матчей завершились вничью.

- Последняя победа в рамках мемпионата "Ростова" в Москве: 26 апреля 2009 года на стадионе Лужники (2:1). После этого матча ростовчанам в восьми играх в гостях удалось лишь раз сыграть вничью, семь поражений (разница мячей 2:16).

- На домашнем стадионе ЦСКА (ВЭБ-Арене) ростовчанам в двух матчах еще не удалось забить (0:2, 0:0).

ЦСКА - ФК "Ростов": статистика личных встреч

Сезон-2015/2016

ЦСКА - "Ростов" - 2:1

"Ростов" - ЦСКА - 2:0

Сезон-2015/2016

"Ростов" - ЦСКА - 2:0

ЦСКА - "Ростов" - 0:0

Сезон-2017/2018

ЦСКА - "Ростов" - 2:0

"Ростов" - ЦСКА - 1:2

- В последних десяти очных встречах (11 - если считать Суперкубок-2014) командам в первом тайме не удавалось забить больше одного мяча. Последний раз два мяча забивали 26 мая 2013 года ("Ростов" - ЦСКА 3:0, первый тайм 2:0).

- Самый часто встречающийся результат в играх между этими командами (с 2003) - 2:1 (7 раз: пять побед ЦСКА, две - "Ростова"). По шесть раз команды играли 2:0 и 1:0.

- "Ростов" лишь однажды играл 5 августа (с сезона 2003). В 2006 году "желто-синие" проиграли в Москве "Спартаку" - 2:5.

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