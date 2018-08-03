2018-08-03T10:17:57+03:00
Спорт

ЦСКА - ФК "Ростов": статистика личных встреч, прогноз

Статистика личных встреч ЦСКА - "Ростов"
Максим КАДАЕВ
Поделиться:
Матч ЦСКА - "Ростов" пройдет 5 августа в МосквеМатч ЦСКА - "Ростов" пройдет 5 августа в МосквеФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

5 августа в 19.00 на ВЭБ-Арене в Москве состоится матч ЦСКА - ФК "Ростов". В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о воскресном поединке.

- С начала образования Премьер-лиги ЦСКА лишь раз не попадал в тройку призеров по итогам чемпионата страны.

- Все очные встречи с сезона 2003: ЦСКА - 17 побед, "Ростов" - восемь побед, пять матчей завершились вничью.

- Последняя победа в рамках мемпионата "Ростова" в Москве: 26 апреля 2009 года на стадионе Лужники (2:1). После этого матча ростовчанам в восьми играх в гостях удалось лишь раз сыграть вничью, семь поражений (разница мячей 2:16).

- На домашнем стадионе ЦСКА (ВЭБ-Арене) ростовчанам в двух матчах еще не удалось забить (0:2, 0:0).

ЦСКА - ФК "Ростов": статистика личных встреч

Сезон-2015/2016

ЦСКА - "Ростов" - 2:1

"Ростов" - ЦСКА - 2:0

Сезон-2015/2016

"Ростов" - ЦСКА - 2:0

ЦСКА - "Ростов" - 0:0

Сезон-2017/2018

ЦСКА - "Ростов" - 2:0

"Ростов" - ЦСКА - 1:2

- В последних десяти очных встречах (11 - если считать Суперкубок-2014) командам в первом тайме не удавалось забить больше одного мяча. Последний раз два мяча забивали 26 мая 2013 года ("Ростов" - ЦСКА 3:0, первый тайм 2:0).

- Самый часто встречающийся результат в играх между этими командами (с 2003) - 2:1 (7 раз: пять побед ЦСКА, две - "Ростова"). По шесть раз команды играли 2:0 и 1:0.

- "Ростов" лишь однажды играл 5 августа (с сезона 2003). В 2006 году "желто-синие" проиграли в Москве "Спартаку" - 2:5.

ВАЖНО!

Календарь матчей ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019 ищите здесь

Еще больше материалов по теме: «ФК "Ростов"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24
В Таганроге суд продлил домашний арест обвиняемому по делу массового отравления таллием на авиазаводе
Мост на Малиновского реконструируют за 2,7 млрд рублей
Пожар в районе завода «Ростсельмаш» полностью потушен
Пожар в районе «Ростсельмаша» локализован
Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году
В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности
В Ростовской области задержали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку
Как свинья в грязи: ростовчанка пожаловалась на лужи в маршрутке во время дождя
Ростовского режиссера Александра Расторгуева, погибшего в Африке, посмертно наградят «Лавровой ветвью»
В Батайске серийный воришка в медицинских перчатках успел вынести из частных домов ценностей на полмиллиона рублей
В Ростовской области неизвестные пытались похитить пульт от бетононасоса за 200 тысяч рублей
Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области
В День ВДВ в Ростове-на-Дону купца-коробейника нарядили в тельняшку
В соцсетях осудили молодую мать, которая оголила грудь на детской площадке, чтобы покормить ребенка
В Ростовской области злоумышленники похищали из храмов деньги и продукты
В Новочеркасске полицейские ищут водителя, который насмерть сбил пешехода
В Ростове-на-Дону из-за ссоры с любимой парень решил покончить с собой на глазах прохожих
Авария на М-4 «Дон» в Ростовской области: семь лет грозит водителю микроавтобуса, в котором погибли шесть человек
Убийцы, педофилы и наркокурьеры: в Ростовской области прошение о помиловании подали 69 осужденных