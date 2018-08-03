2018-08-03T12:06:44+03:00
Происшествия

Пожар в районе "Ростсельмаша": огонь локализован на площади 1200 квадратных метров

Автоинспекторы просят водителей объезжать этот район, так как уже наблюдается большая пробка [фото, видео пожара]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Уже известно, что пожару присвоен повышенный третий номер. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Уже известно, что пожару присвоен повышенный третий номер. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону на улице Менжинского тушат сильный пожар. Судя по снимкам, которые появились в социальных сетях, горит большое здание, не исключено, что это склад горюче-смазочных материалов.

- Проезжал мимо, слышал взрыв, - написал очевидец.

- Да, тоже слышал взрыв, - согласился с ним другой ростовчанин Николай.

- Куча скорых и реанимация по Ленина в сторону Сельмаша полетели, - сообщил Дмитрий.

В службе спасения информацию о пожаре именно на складе ГСМ пока не подтверждают.

Огонь тушат больше 50 человек. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Огонь тушат больше 50 человек. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

- Нам сообщение поступило сегодня, 3 августа, в десять часов , точно можем сказать, что горит ангар, адрес: улица Менжинского, 2, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности, работают 56 сотрудников, которые задействовали 18 машин.

По предварительным данным, площадь возгорания превышает 500 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.

P.S.: В 11.09 пожар локализован на площади 1200 кв. м.

По данным пожарных, горит большой ангар. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

По данным пожарных, горит большой ангар. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Автоинспекторы просят водителей объезжать этот район, так как уже наблюдается автомобильный затор.

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