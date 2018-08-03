Пожар в районе "Ростсельмаша": огонь локализован на площади 1200 квадратных метров
В Ростове-на-Дону на улице Менжинского тушат сильный пожар. Судя по снимкам, которые появились в социальных сетях, горит большое здание, не исключено, что это склад горюче-смазочных материалов.
- Проезжал мимо, слышал взрыв, - написал очевидец.
- Да, тоже слышал взрыв, - согласился с ним другой ростовчанин Николай.
- Куча скорых и реанимация по Ленина в сторону Сельмаша полетели, - сообщил Дмитрий.
В службе спасения информацию о пожаре именно на складе ГСМ пока не подтверждают.
Огонь тушат больше 50 человек. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
- Нам сообщение поступило сегодня, 3 августа, в десять часов , точно можем сказать, что горит ангар, адрес: улица Менжинского, 2, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности, работают 56 сотрудников, которые задействовали 18 машин.
По предварительным данным, площадь возгорания превышает 500 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.
P.S.: В 11.09 пожар локализован на площади 1200 кв. м.
По данным пожарных, горит большой ангар. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
Автоинспекторы просят водителей объезжать этот район, так как уже наблюдается автомобильный затор.