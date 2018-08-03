Одиннадцать к одному: На шестьдесят мест в новом составе ЗС РО претендуют почти 700 кандидатов

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-03T14:00:44+03:00

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Буквально через пару дней, 5 июля, в воскресенье, завершается регистрация кандидатов в депутаты 6-го созыва Законодательного собрания Ростовской области, которые состоятся 9 сентября.

С 11 августа, соответственно, стартует агитация в СМИ, а это означает, что начинается самая жаркая пора избирательной кампании. Впрочем, некоторые политические движения уже активно вступили в процесс завлечения избирателей, по максимуму разыгрывая карту по наиболее острым темам, обсуждаемым в обществе.

Впрочем, обо всем по порядку.

КТО ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

Итак, 27 июля региональный избирком завершил прием документов, необходимых для регистрации кандидатов в областной парламент, в котором, как известно, шестьдесят мест: одна половина депутатов избирается по партийным спискам, вторая — по одномандатным округам.

Семь партий (четыре парламентских - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также три не имеющие мандатов в ГД РФ - «Коммунисты России», «Народный альянс» и Партия пенсионеров России) выдвинули в сумме 543 кандидата, 90 из которых уже зарегистрированы и могут начинать предвыборную агитацию.

По тридцати одномандатным округам решили баллотироваться 152 человека, из которых только тридцать самовыдвиженцев, а остальные — также делегированы партиями («Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией», и «Партией роста»).

В сумме получается около семисот человек, то есть, с одной стороны, - много, и битва за депутатские кресла ожидается серьезной. С другой же — это значительно меньше, чем было пять лет назад, на аналогичных выборах 5-го созыва ЗС РО в 2013 году: по партийным спискам — на 43 процента, по одномандатным округам — на 29 процентов.

ОБЛИЗБИРКОМ ВЗЫВАЕТ К СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

О прогнозах по явке даже маститые эксперты говорить, конечно, пока не хотят — слишком уж рано, не видно еще активности кандидатов.

А вот избирательная комиссия РО свою агитационную ведет уже значительное время: на территории всего региона можно увидеть в разных вариантах (плюс на ТВ и в печатных СМИ) призывы к населению прийти на выборы 9 сентября под лозунгом «Кто в команде - РЕШАЕШЬ ТЫ!». Ход, в общем-то, можно сказать, что и беспроигрышный — учитывая, например, только что завершившийся ЧМ-2018, где, разумеется, главным был как раз командный дух — и успех сборной России, дошедшей впервые в истории до четвертьфинала, здесь читается легко. Впрочем, с этим слоганом, по большому счету, спорить и нельзя — действительно ведь, именно от решения каждого из избирателей зависит, кто, как и за что будет голосовать в ЗС РО.

Добавим, что пока первые агитационные материалы в городах и районах Ростовской области наиболее активно распространяет «Единая России».

Уже известно при этом, что организаторы выборов нацелились их провести максимально открыто — во избежание, понятное дело, возможных претензий в будущем. Поэтому дан зеленый свет широкому фронту общественных наблюдателей — эта форма контроля была, напомним, успешно — по мнению разных, в том числе, оппозиционных сторон — апробирована на выборах Президента РФ в марте нынешнего года. И 26 июля, на 57-м заседании ЗС РО были утверждены поправки в областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области», что позволяет Общественной палате РФ и Общественной палате РО назначать своих наблюдателей уже на предстоящих выборах в донской парламент.

А для большего охвата электората 9 сентября будет использоваться, также уже применявшийся на мартовских выборах главы государства, механизм под названием «Мобильный избиратель», рассчитанный на тех, кто не сможет проголосовать непосредственно на своем избирательном участке. Для этих люедй в день голосования будет предоставлена возможность сделать свой выбор в любой другой участковой избирательной комиссии в пределах Ростовской области.

ОППОЗИЦИЯ ВЗЯЛАСЬ ЗА ТЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Глупо, естественно, было бы ожидать, что оппозиционные силы не воспользуются в преддверии выборов такой острой темой, которая активно обсуждается на всех уровнях и везде, как изменение пенсионной системы.

И они воспользовались.

28 июля, например, в Ростове-на-Дону прошел митинг КПРФ, собравший около 400 человек, плюс аналогичную акция провела «Справедливая Россия» в Шахтах, на которую пришли двести участников. Что характерно: на многих снимках и видео, оказавшихся в свободном доступе, несложно увидеть, что гневные плакаты и транспаранты против повышения пенсионного возраста держат люди... явно пенсионного возраста — то есть те, кого изменения не затрагивает точно никоим образом.

Зато одни (участники) получили возможность выплеснуть недовольство, которое накопилось, а другие (организаторы) — вполне себе неплохую площадку, дабы сделать заявления «на злободневные темы».

К слову, такие акции состоялись и наших соседей — причем, там они собрали больше людей. В Краснодаре, допустим, по данным организаторов, присутствовали не менее 700 человек, в Волгограде — примерно столько же, в Астрахани — также несколько сотен.

Но все же, надо понимать, что слишком долго педалировать эту тему вряд ли получится — тем более, что по ней уже высказался и лично Президент России:

- Этот вопрос ведь не вчера возник, - отметил Владимир Путин. - Он обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет... И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И, уверяю вас, в Правительстве мало таких людей, которым это нравится... Поэтому окончательного решения пока нет. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться (она уже сейчас разворачивается). Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан.