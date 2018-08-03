2018-08-03T15:15:27+03:00
Общество

В Ростовской области Пенсионный фонд включили в онлайн-режим правовой помощи

Проект, запущенный донским парламентом совместно с правительством региона, набирает обороты
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Первые посетители уже опробовали онлайн-консультации ПФР в действии.Первые посетители уже опробовали онлайн-консультации ПФР в действии.Фото: Александр СЕВЕРСКИЙ
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Ответы на самые важные вопросы, связанные с пенсионной системой, ради которых прежде нужно было бы записываться на прием к специалистам и ожидать своей очереди в муниципальных подразделениях Пенсионного фонда, а то и ехать ради них в региональный центр, в областное отделение ПФР, в донском регионе теперь можно получить в режиме видеосвязи. Причем — без утомительного ожидания, в спокойной обстановке, в отдельном кабинете.

Дело в том, что со 2-го августа Пенсионный фонд стал первой федеральной структурой, которая вошла полноценным участником в проект «Правовая помощь онлайн», запущенный ровно месяц назад по инициативе Законодательного собрания Ростовской области и управления инноваций в органах власти правительства региона. И теперь услуга получения личных консультаций через Интернет доступна в 22 офисах МФЦ «Мои документы».

Суть проекта, напомним, заключается в том, что любой человек, житель Ростовской области, может бесплатно получать консультации по видеосвязи офисах многофункциональных центров от специалистов органов исполнительной власти — правда, до минувшего четверга это было доступно лишь в четырех муниципалитетах, где апробировался «пилот» (Мясниковском, Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах), и только по областным ведомствам.

Теперь же география расширилась до двадцати двух МФЦ в двадцати одном муниципальном образовании. И участниками проекта стал теперь еще Пенсионный фонд, а также региональные ведомства - Минтруда и соцразвития и Минстрой, а также Агентство жилищных программ на базе МФЦ, плюс, конечно, администрации районов и городов.

- Мне кажется, старт проекта получился удачным, - отметила вице-спикер донского парламента Ирина Рукавишникова, возглавляющая в ЗС РО комитет по законодательству. - За минувший месяц около полусотни жителей Ростовской области уже получили онлайн-консультации. И, что самое важное, все, кто обратился за разъяснениями, остались удовлетворены: люди получили исчерпывающие ответы и смогли задать все уточняющие вопросы. И они сэкономили, тем самым, уйму времени. Им не пришлось куда-то ехать или ждать письменного ответа, исключены любые бюрократические проволочки.

Ирина Рукавишникова считает, что старт проекта прошел успешно. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Ирина Рукавишникова считает, что старт проекта прошел успешно. Фото: пресс-служба ЗС РО.

По ее словам, каждый письменный запрос, как было прежде, это месяц подготовки ответов и бюрократических процедур, а так — гораздо быстрее и эффективное.

- Едва проект стартовал, в пилотных МФЦ люди стали говорить, что им хотелось бы получать в таком удобном режиме и консультации, связанные с расчетом или начислением пенсии, - подчеркнула Рукавишникова. - Поэтому-то теперь к проекту подключились еще и специалисты регионального отделения ПФР. Мы надеемся, что в ближайшей перспективе к начинанию присоединятся и органы внутренних дел, сотрудники которых будут консультировать по вопросам миграционного законодательства, поскольку на это тоже есть запрос у населения.

- Проект динамично развивается, он обеспечивает сейчас очень большой охват: если говорить о доле прямого покрытия области, то это 3 млн из 4,3 млн жителей региона, которые уже сегодня могут получить дополнительную услугу – прийти и получить ответы на интересующие вопросы по видеосвязи, - рассказал в свою очередь начальник управления инноваций в органах власти Борис Носко.

В Пенсионном фонде, подписавшем накануне соответствующее соглашение с управлением МФЦ, тоже уверены в правильности этого шага:

- Для работы отделения Пенсионного фонда очень важно, что мы стали частью этого проекта, - отметил управляющий отделением ПФР по РО Евгений Петров. - Многим удобнее получать «живые» консультации напрямую от специалиста, чем письменные ответы. К тому же, консультации в онлайн-режиме позволяют более оперативно разобраться в ситуации.

Кстати, в этот же день готовность ПФР к такому механизму правовой помощи проверили жители Аксая — и те несколько человек, которым предложили получить консультации на базе местного МФЦ.

Возможности МФЦ постоянно расширяются. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Возможности МФЦ постоянно расширяются. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Я мать пятерых детей, и мне было важно знать, как отразятся изменения в пенсионную систему на возможности досрочного выхода на пенсию, потому что появился слух, что эту льготу устранят, - поделилась, например, Оксана Пастоловская, первой испытавшая онлайн-консультации Пенсионного фонда в действии. - Задала этот вопрос — получила внятный, подробный ответ, что льготы останутся.

Еще один обратившийся на онлайн-прием, сварщик Сергей Сулин, интересовался сохранением стажа при переходе на работу по другой специальности, а завхоз Ольга Моисеева – вопросами перерасчета пенсии.

Все, к слову, ушли после получения консультаций довольными: весь процесс занял по пять минут, зато ответы были получены в полном объеме.

КСТАТИ

* Видеоконсультации по вопросам Пенсионного фонда проводятся по четвергам с 14.00 до 16.00.

* Министерство труда и социального развития ведет онлайн-консультирование два раза в месяц, с 10.00 до 13.00.

* Агентство жилищных программ – четыре раза в месяц, по пятницам, с 14.00 до 16.00.

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