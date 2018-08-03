2018-08-03T15:43:32+03:00
Общество

ТОП-7 купальников от королев красоты

Ростовские красавицы нежатся на берегу океана в таких нарядах, что в горле пересыхает
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Виктория Лопырева (слева) и Татьяна Котова в разные годы успели поносить корону "Мисс Россия". Фото: Instagram Виктории Лопыревой и Татьяны Котовой.Виктория Лопырева (слева) и Татьяна Котова в разные годы успели поносить корону "Мисс Россия". Фото: Instagram Виктории Лопыревой и Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Последний летний месяц уже вступил в свои права. А впереди еще и выходные. Что значит самое время заняться выбором купальника. Тем более, что ростовские королевы красоты на своих страничках в социальных сетях уже вовсю демонстрируют новинки пляжного сезона в купе с идеальной фигурой.

lopyrevavikalopyrevavika
I like my body when it s with your body V
70872 отметок «Нравится»530 комментариевInstagram

Можно сказать, икона стиля для своих подписчиков - посол Чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева. После того, как игры мундиаля подошли к концу, самая сексуальная блондинка России отправилась отдыхать. В Греции она отметила свой 35-летний юбилей. А сейчас, судя по фото, продолжает нежится на солнышке. Фото счастливой красавицы в солнечных лучах уже набрало 83 тысячи комментариев. «Богиня», «Красотка», «Фигурка что надо» и «Супер как всегда» - это лишь немногие комплименты, которыми осыпали подписчики невесту Николая Баскова. Вот только личная жизнь красавицы, похоже, до сих пор не дает многим покоя.

- Вика, вы такая красотка, но почему до сих пор никто вас замуж не взял? - спросил ростовскую модель один из поклонников.

А другой призвал ее задуматься о будущем:

- Подумай всегда такой будешь? Жизнь летит! И таких много!

polinadibrovapolinadibrova
Полина Диброва отметила День рождения на днях
1681 отметок «Нравится»27 комментариевInstagram

Другая ее коллега по подиуму - мать троих детей Полина Диброва, тоже сейчас на берегу океана. У красавицы не так давно был День рождения. И впервые исполнилась ее мечта — вместе с любимым супругом и друзьями она отметила его у водоема. Кроме того, в эти дни красавица появилась в ярком красном купальнике с надписью «Королевы рождаются в июле», чем вызвалась бурную зависть в Сети. Кроме того, Полина любит загорать на пляже топлес. Правда, подписчики осудили ее за то, что она это делает в присутствии маленьких сыновей.

kottovakottova
Моя мечта побывать на #ibiza сбылась
29187 отметок «Нравится»127 комментариевInstagram

Поклонники «Мисс Россия-2006» Татьяны Котовой уверены - девушка хороша в любом наряде. В гардеробе певицы этого года сдельные яркие купальники - как однотонные, так и с крупным принтом. Правда, судя по числу лайков, мужской половине населения планеты больше нравятся ее снимки без трусиков. В последние дни таких появилось сразу несколько. После чего Татьяне пришлось даже вступить в переписку со слишком враждебно настроенными Интернет-подписчицами, а когда аргументы не подействовали - опубликовать пост, где показана вся кухня подобных фотосессий.

pryanya93pryanya93
Hello Glasgow!
15543 отметок «Нравится»109 комментариевInstagram

Ну, и наконец, для пловчихи Юлии Ефимовой из Волгодонска купальник не просто пляжный аксессуар - это ее рабочая спецодежда. Но даже это не мешает спортсменке подходить к их выбору творчески. Из последних приобретений - лиловый сдельный купальник, а также лимонно желтый с откровенным топом. Внимательные подписчики призерки Олимпийских игр заметили, что в нем Ефимова выглядит гораздо стройнее. А еще не оставили без внимание фото в эротичном нижнем белье. Фанаты не просто восхитились отличной спортивной фигурой дончанки, но и посоветовали ей поскорее определиться со спутником и бежать под венец. Даром что ли такой красоте пропадать?!

pryanya93pryanya93
#love #tapering #time
14764 отметок «Нравится»75 комментариевInstagram

Самая оперативная информация на радио 89,8 FM

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24