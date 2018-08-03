ТОП-7 купальников от королев красоты

3 Авг. 15:24 2018-08-03T15:43:32+03:00

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Последний летний месяц уже вступил в свои права. А впереди еще и выходные. Что значит самое время заняться выбором купальника. Тем более, что ростовские королевы красоты на своих страничках в социальных сетях уже вовсю демонстрируют новинки пляжного сезона в купе с идеальной фигурой.

lopyrevavika I like my body when it s with your body V

Можно сказать, икона стиля для своих подписчиков - посол Чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева. После того, как игры мундиаля подошли к концу, самая сексуальная блондинка России отправилась отдыхать. В Греции она отметила свой 35-летний юбилей. А сейчас, судя по фото, продолжает нежится на солнышке. Фото счастливой красавицы в солнечных лучах уже набрало 83 тысячи комментариев. «Богиня», «Красотка», «Фигурка что надо» и «Супер как всегда» - это лишь немногие комплименты, которыми осыпали подписчики невесту Николая Баскова. Вот только личная жизнь красавицы, похоже, до сих пор не дает многим покоя.

- Вика, вы такая красотка, но почему до сих пор никто вас замуж не взял? - спросил ростовскую модель один из поклонников.

А другой призвал ее задуматься о будущем:

- Подумай всегда такой будешь? Жизнь летит! И таких много!

polinadibrova Полина Диброва отметила День рождения на днях

Другая ее коллега по подиуму - мать троих детей Полина Диброва, тоже сейчас на берегу океана. У красавицы не так давно был День рождения. И впервые исполнилась ее мечта — вместе с любимым супругом и друзьями она отметила его у водоема. Кроме того, в эти дни красавица появилась в ярком красном купальнике с надписью «Королевы рождаются в июле», чем вызвалась бурную зависть в Сети. Кроме того, Полина любит загорать на пляже топлес. Правда, подписчики осудили ее за то, что она это делает в присутствии маленьких сыновей.

kottova Моя мечта побывать на #ibiza сбылась

Поклонники «Мисс Россия-2006» Татьяны Котовой уверены - девушка хороша в любом наряде. В гардеробе певицы этого года сдельные яркие купальники - как однотонные, так и с крупным принтом. Правда, судя по числу лайков, мужской половине населения планеты больше нравятся ее снимки без трусиков. В последние дни таких появилось сразу несколько. После чего Татьяне пришлось даже вступить в переписку со слишком враждебно настроенными Интернет-подписчицами, а когда аргументы не подействовали - опубликовать пост, где показана вся кухня подобных фотосессий.

pryanya93 Hello Glasgow!

Ну, и наконец, для пловчихи Юлии Ефимовой из Волгодонска купальник не просто пляжный аксессуар - это ее рабочая спецодежда. Но даже это не мешает спортсменке подходить к их выбору творчески. Из последних приобретений - лиловый сдельный купальник, а также лимонно желтый с откровенным топом. Внимательные подписчики призерки Олимпийских игр заметили, что в нем Ефимова выглядит гораздо стройнее. А еще не оставили без внимание фото в эротичном нижнем белье. Фанаты не просто восхитились отличной спортивной фигурой дончанки, но и посоветовали ей поскорее определиться со спутником и бежать под венец. Даром что ли такой красоте пропадать?!

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