В Ростове-на-Дону во время перестрелки на Западном убит мужчина

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-06T15:03:50+03:00

В больницу с тяжелыми ранениями груди и лица доставлены еще два человека

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В Ростове-на-Дону следователи разбираются в обстоятельствах перестрелки на улице Товарищеской, во время которой был убит один человек, еще двое доставлены в больницу.

- По факту возбуждено уголовное дело, - пояснили в правоохранительных органах.

Все началось с того, что вечером 3 августа трое ростовчан (от 35 до 39 лет) играли в бильярд, к ним подошли двое посетителей заведения и предложили поставить на кон деньги. По данным 1rnd, мужчины от партии с незнакомцами отказались, после чего случилась непродолжительная словесная потасовка. На этом бы, казалось, конфликт исчерпан. Но когда друзья вышли на улицу, по ним открыли стрельбу.

- От двух ранений в сердце скончался 39-летний мужчина, - рассказал неофициальный источник «КП-Ростов». - В больнице находится его 38-летний знакомый, которому пуля попала в грудь, у третьего, ему 35 лет, тяжелая травма лица.

О случившемся сообщили местные жители, услышав около десяти вечера звуки выстрелов. В городе был объявлен план «Перехват» и «Квадрат», в результате удалось задержать нападавших.

Как оказалось, после словесного конфликта двое мужчин (это братья 32 и 38 лет из Волгограда) затаили обиду. Вскоре к ним приехал знакомый с оружием. Они спрятали машину и устроили засаду.

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