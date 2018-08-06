На места в донском парламенте претендуют восемь партий

6 Авг. 16:50 2018-08-06T16:56:34+03:00

Конкуренция на предстоящих выборах в Законодательное собрание Ростовской области составит в среднем 11 человек на один мандат

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Избирательная комиссия Ростовской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Конкуренция, как сообщил журналистам в ходе брифинга в понедельник, 6 августа, председатель облизбиркома Андрей Буров, будет высокой — в среднем, 11 человек на место.

- На шестьдесят депутатских мандатов претендуют 667 кандидатов, - отметил Буров. - И, если посмотреть, то получается, что у нас — 536 кандидатов идут по партийным спискам и еще 131 — по одномандатным округам.

Политических партий, заявивших о своем намерении попасть в донской парламент, всего восемь — но вот, что любопытно: если списки, как и следовало ожидать, выдвинули четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР), а также три непарламентские - «Народный альянс», «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров России», то одномандатники представлены только все теми же четырьмя парламентскими партиями плюс «Партией Роста», а самовыдвиженцев — только одиннадцать.

Как сообщил Андрей Буров, было отбраковано минимальное количество документов — да и то, только по «железобетонным», что называется, основаниям, которые никак нельзя игнорировать: в основном, это был либо самоотвод, либо скрытая при подаче заявки на участии в выборах судимость.

Между тем, хоть и очевиден большой интерес к предстоящим выборам — судя по числу кандидатов, однако это все же значительно, примерно в полтора раза, меньше, нежели на предыдущих выборах в Заксобрание региона. Тогда по спискам на все те же тридцать кресел шли 947 человек (!), а на такое же число одномандатных мест претендовали 190 кандидатов.

- Этому есть объяснение, - рассказал председатель ИК РО. - Дело в том, что для регистрации на прошлых выборах не было нужды собирать подписи. А теперь — надо. И сначала все думали, что легко справятся с этим нововведением. Однако в действительности оказалось, что это не так, ведь одномандатникам необходимо было набрать порядка четырех тысяч подписей, а партийцам — около 17 тысяч.

Напомним, что всего в парламенте Ростовской области 60 депутатов: одна половина из них определится в ходе голосования 9 сентября по единому избирательному округу (списочный состав), вторая — по одномандатным избирательным округам.