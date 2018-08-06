Задушил брюками: в Ростове-на-Дону к 20 годам приговорили мужчину, который изнасиловал и убил школьницу

6 Авг. 17:15 2018-08-06T17:24:12+03:00

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В понедельник, 6 августа, в Ростовском областном суде вынесли приговор по делу об убийстве девятилетней школьницы из Константиновского района. Обвиняемый - ее сосед.

Согласно официальной версии, летом прошлого года пьяный 31-летний мужчина увидел, как ребенок вышла из дома и направилась в сторону пустыря (она хотела пойти на речку, то ли просто погулять). Он стал ее преследовать. Убедившись, что вокруг никого нет, изувер подозвал ребенка. Школьница отлично знавшая соседа, спокойно подошла к нему.

- Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал потерпевшую, а затем совершил иные действия сексуального характера, - говорится в официальном сообщении суда. - С целью скрыть совершенные преступления Рудаков, накинул на шею малолетней ее спортивные брюки, использовав их в качестве удавки, затянул образовавшуюся петлю и задушил потерпевшую, скрывшись с места преступления.

Через несколько часов мама начала ее поиски, а затем вызвала участкового. Школьницу искали всем хутором, а нашли на следующий день в кустах. Почти сразу же был задержан и Рудаков, оставивший большое количество следов на месте преступления.

Мужчина невозмутимо выслушал приговор. Фото: Ростовский областной суд

Но это еще не все. Уже будучи в камере, он убил своего сокамерника, ожидавшего этапирования в колонию строгого режима, где он должен был провести 22 года. Как заявил подсудимый, тот сам попросил об «одолжении», так как не хотел находиться в тюрьме долгое время, мало того, якобы угрожал ему убийством. Рудаков задушил его куском простыни.

Ростовский областной суд признал его виновным. Ближайшие 20 лет он должен находиться в колонии строгого режима, а после освобождения будет ограничен в свободе еще в течение двух лет. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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Сам изувер, когда его выводили из зала, заявил журналистам о том, что сожалеет. Он, кстати, официально признан педофилом, который "в период инкриминируемого ему деяния мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий руководить ими" (подробности)