2018-08-06T20:17:07+03:00
Общество

Валерий Карпин отметил сенсационную победу над ЦСКА пивом с корюшкой

Пост главного тренера ФК "Ростов" в Instagram вызвал неоднозначную реакцию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин зачастую выкладывает неоднозначные посты. Фото: InstagramГлавный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин зачастую выкладывает неоднозначные посты. Фото: Instagram
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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин вновь провоцирует фанатов на своей странице в Instagram. На следующий день после сенсационной победы над ЦСКА он выложил новый пост, который за три часа собрал 12 тысяч лайков и полтысячи комментариев.

- По старой доброй традиции немножко корюшки с пивом (куча смайликов)? Сегодня можно, - написал Валерий Карпин.

Большинство фолловеров с улыбками "разрешили": «Крутяк!», «С победой, Георгич. Так и после такой победы и коньячку не худо было бы», «А как же раки?»,«За победу над ЦСКА даже нужно», «После вчерашнего-то?! Да с полным основанием! С красно-белым приветом!», «Валерий Георгич, пока будете кушать корюшку с пивом, подумайте, кому следующему вдуть», «Конюшню победили, респект. Потом еще Зенитушку, вообще зачетно будет».

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По старой доброй традиции немножко корюшки с пивом сегодня можно?!
8820 отметок «Нравится»429 комментариевInstagram

Нашлись и те, кто с менторским тоном стал напоминать, что у Валерия Карпина добрая двадцатка дружинников, молодых, да горячих, которым надо прививать стремление к победе, а не развращать корюшкой под пиво, а то глядишь, эти негодники скоро к кальяну потянутся, на девчат начнут поглядывать, забывая про турнирную таблицу.

- Валерий Георгиевич, победителей конечно не судят, но хотелось бы более остроатакующего футбола против пионер отряда, - написали в комментариях.

Надо сказать 49-летний Валерий Карпин еще тот провокатор. На прошлой неделе он выложил милейшую фотографию с беременной супругой, которую подписал: «Вот уж «вдул так вдул (куча веселых смайликов) уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно».

Как вы понимаете, комментарии не заставили себя ждать.

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