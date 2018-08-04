Данил Корецкий: Писать буду, пока публикуют — сюжеты для книг у меня не закончились!

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-04T12:31:11+03:00

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В субботу, 4 августа, свой 70-й по счету день рождения отмечает замечательный писатель, большой друг «Комсомольской правды» Данил Корецкий. Конечно же, мы позвонили поздравить его с днем рождения — и разузнать, над чем сегодня он трудится...

- Алло, Данил Аркадьевич, «Комсомольская правда» - Александр Степанов на линии! Вас можно поздравить с юбилеем, да?

- Есть такое дело!

- С каким настроением встречаете 70-летие? А то знаете ли, некоторые начинают говорить — мол, «гады-годы», тяжко и все такое...

- Ну нет! Это точно не про меня! Отличное настроение, Саша! Принимаю поздравления, да и сам себе желаю самочувствия и здоровья себя не хуже, чем сейчас.

- У вас за плечами такой солидный жизненный и творческий багаж — вы и в правоохранительных органах работали, и массу научных работ опубликовали, и преподавательская деятельность у вас, и, конечно, столько книг написали...

- ...Пятьдесят вторая готовится к изданию, если быть точным, а тираж давно перешагнул за двадцать миллионов — даже не знаю, сколько сейчас в сумме издано...

- ...Да, так вот — еще не возникала мысль сказать самому себе: все, хватит, мол, устал?

-Понимаешь, в чем дело... Литература, творчество, написание книг — это уже, считай, образ жизни, привычка, не могу я без дела сидеть. Пока публикуют — буду писать, сюжеты для книг у меня еще точно не закончились.

- И что же в ближайших планах?

- Работаю над продолжением ранее вышедшей моей книги «Сандал» пахнет порохом» - о специальной группе, которая воевала на Северном Кавказе, теперь речь пойдет о том, что со сменой политической обстановки, ее вычеркнули из всех документов, списком и люди остались наедине со своими проблемами. Название - "Сандал", которого не было".

- А есть вообще, Данил Аркадьевич, какая-нибудь давняя мечта, о чем бы очень хотелось написать, да все никак не получалось, а?

-Ты знаешь, Саш, у меня вот пять синопсисов (это форма сжатого изложения, план. - прим. ред.) лежит — те идеи, которые ко мне приходили, я их формулировал, и вот они ждут своего часа: это темы, посвященные, например, и знакомству через Интернет, и случайным совпадениям, и еще некоторые. А одна книга — она очень неожиданная по сюжету, будет написана в соавторстве и выйдет, вероятнее всего, сначала в одной из дружественных республик, потом уже в России. Но пока не рассказываю про нее, это секрет, потому что в договоре прописаны пять пунктов о конфиденциальности, поэтому подробности позже будут.

- С кем отмечать будете, как?

- Сейчас вот жду в одном из ресторанов Ростова: официальное, так сказать, чествование предстоит. Вечером — в кругу семьи, тоже в заведении. А завтра — уже широким кругом, с друзьями, товарищами, это уже за городом.

- Данил Аркадьевич, ну — от всего большого коллектива «КП» поздравляю вас с юбилеем! Мы желаем вам исполнения творческих планов и, разумеется, крепкого здоровья, семейного благополучия!

- Спасибо.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Данил Корецкий (родился 4 августа 1948 г. в Ростове-на-Дону) - известный российский ученый-криминолог, заслуженный юрист РФ, писатель и сценарист, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации. Полковник милиции в отставке.

Выпускник юрфака РГУ. Работал следователем прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону, потом трудился старшим научным сотрудником первого в стране отдела криминологических исследований Центральной Северо-Кавказской лаборатории судебных экспертиз Минюста РСФСР, преподавал в РЮИ МВД РФ и ЮФУ.

Автор более пятидесяти художественных произведений, выдержавших более двухсот изданий общим тиражом свыше 20 млн экземпляров, включая такие криминальные бестселлеры, как «Антикиллер», «Расписной», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Оперативный псевдоним».

По его романам и сценариям снято три художественных фильма и три многосерийных телевизионных фильма.

Кроме того, Корецкий написал порядка 250 научных работ, свыше 400 судебных очерков и статей в газетах и журналах. Стал автором более десятка предложений, вошедших в законы и практику, разработчик альтернативного «Закона об оружии».