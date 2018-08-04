2018-08-04T12:31:11+03:00
Общество

Данил Корецкий: Писать буду, пока публикуют — сюжеты для книг у меня не закончились!

Автор знаменитого «Антикиллера» отмечает 70-летний юбилей
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Знаменитый писатель - частый и всегда желанный гость в "Комсомольской правде".Знаменитый писатель - частый и всегда желанный гость в "Комсомольской правде".Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 4 августа, свой 70-й по счету день рождения отмечает замечательный писатель, большой друг «Комсомольской правды» Данил Корецкий. Конечно же, мы позвонили поздравить его с днем рождения — и разузнать, над чем сегодня он трудится...

- Алло, Данил Аркадьевич, «Комсомольская правда» - Александр Степанов на линии! Вас можно поздравить с юбилеем, да?

- Есть такое дело!

- С каким настроением встречаете 70-летие? А то знаете ли, некоторые начинают говорить — мол, «гады-годы», тяжко и все такое...

- Ну нет! Это точно не про меня! Отличное настроение, Саша! Принимаю поздравления, да и сам себе желаю самочувствия и здоровья себя не хуже, чем сейчас.

- У вас за плечами такой солидный жизненный и творческий багаж — вы и в правоохранительных органах работали, и массу научных работ опубликовали, и преподавательская деятельность у вас, и, конечно, столько книг написали...

- ...Пятьдесят вторая готовится к изданию, если быть точным, а тираж давно перешагнул за двадцать миллионов — даже не знаю, сколько сейчас в сумме издано...

- ...Да, так вот — еще не возникала мысль сказать самому себе: все, хватит, мол, устал?

-Понимаешь, в чем дело... Литература, творчество, написание книг — это уже, считай, образ жизни, привычка, не могу я без дела сидеть. Пока публикуют — буду писать, сюжеты для книг у меня еще точно не закончились.

- И что же в ближайших планах?

- Работаю над продолжением ранее вышедшей моей книги «Сандал» пахнет порохом» - о специальной группе, которая воевала на Северном Кавказе, теперь речь пойдет о том, что со сменой политической обстановки, ее вычеркнули из всех документов, списком и люди остались наедине со своими проблемами. Название - "Сандал", которого не было".

- А есть вообще, Данил Аркадьевич, какая-нибудь давняя мечта, о чем бы очень хотелось написать, да все никак не получалось, а?

-Ты знаешь, Саш, у меня вот пять синопсисов (это форма сжатого изложения, план. - прим. ред.) лежит — те идеи, которые ко мне приходили, я их формулировал, и вот они ждут своего часа: это темы, посвященные, например, и знакомству через Интернет, и случайным совпадениям, и еще некоторые. А одна книга — она очень неожиданная по сюжету, будет написана в соавторстве и выйдет, вероятнее всего, сначала в одной из дружественных республик, потом уже в России. Но пока не рассказываю про нее, это секрет, потому что в договоре прописаны пять пунктов о конфиденциальности, поэтому подробности позже будут.

- С кем отмечать будете, как?

- Сейчас вот жду в одном из ресторанов Ростова: официальное, так сказать, чествование предстоит. Вечером — в кругу семьи, тоже в заведении. А завтра — уже широким кругом, с друзьями, товарищами, это уже за городом.

- Данил Аркадьевич, ну — от всего большого коллектива «КП» поздравляю вас с юбилеем! Мы желаем вам исполнения творческих планов и, разумеется, крепкого здоровья, семейного благополучия!

- Спасибо.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Данил Корецкий (родился 4 августа 1948 г. в Ростове-на-Дону) - известный российский ученый-криминолог, заслуженный юрист РФ, писатель и сценарист, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации. Полковник милиции в отставке.

Выпускник юрфака РГУ. Работал следователем прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону, потом трудился старшим научным сотрудником первого в стране отдела криминологических исследований Центральной Северо-Кавказской лаборатории судебных экспертиз Минюста РСФСР, преподавал в РЮИ МВД РФ и ЮФУ.

Автор более пятидесяти художественных произведений, выдержавших более двухсот изданий общим тиражом свыше 20 млн экземпляров, включая такие криминальные бестселлеры, как «Антикиллер», «Расписной», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Оперативный псевдоним».

По его романам и сценариям снято три художественных фильма и три многосерийных телевизионных фильма.

Кроме того, Корецкий написал порядка 250 научных работ, свыше 400 судебных очерков и статей в газетах и журналах. Стал автором более десятка предложений, вошедших в законы и практику, разработчик альтернативного «Закона об оружии».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24