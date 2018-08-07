2018-08-07T10:53:58+03:00
Общество

Баня и девушки из высшего общества: что делал в Ростове-на-Дону Валерий Меладзе

Популярный певец не только успел выступить, но и отдохнуть
ГОШЕВ Игорь
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Певец Валерий Меладзе и актриса Нонна Гришаева побывали на днях на Дону Фото: Instagram артистов.Певец Валерий Меладзе и актриса Нонна Гришаева побывали на днях на Дону Фото: Instagram артистов.
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Популярный певец Валерий Меладзе на днях побывал на Дону. Об этом он поведал в своем Инстаграм, опубликовав фото со словами: «Люблю посидеть в бочке после бани». Поклонники отреагировали на снимок артиста в одних шортах десятками тысяч лайков и комментариями «Диоген отдыхает» и «Как Иван Царевич». Кто-то посоветовал все же набрать в емкость воды, а остальные не прошли мимо красовавшихся на бицепсах звезды татуировок.

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Люблю посидеть в бочке после бани.)))
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Оказалось, что отдыхал Меладзе в частном отеле под Ростовом-на-Дону. Местные называют его одним из самых живописных мест в регионе. Стоимость номеров за сутки доходит до 88 тысяч рублей за сутки, а на территории - банный комплекс, огромный бассейн и ресторан Среди излюбленных услуг постояльцев - прогулки на яхтах и рыбалка.

Поклонники выяснили, что любимый артист смог позволить себе отдых после вечернки, которую в честь своего 50-летнего юбилея устроил один из ростовчан: на празднике гулял весь ростовский бомонд.

polinadibrovapolinadibrova
А как ещё себя можно ощущать на Дону? Только так... Вы быстро раскусили нашу поездку. Дорогой друг, с Днём Рождения!
2620 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

В числе звездных гостей и чета Дибровых. В сторис молодая супруга шоумена выложила несколько видеокадров с закрытой вечеринки. Оказалось, что на ней Валерий Меладзе спел сразу несколько своих хитов, в том числе про девушек из высшего общества. Разгоряченная публика танцевала и подпевала артисту почти хором.

grishaevanonnagrishaevanonna
А сегодня, отдых)) #ростовнадону #дон
4502 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

Кроме того, из приглашенных к выступлению звезд отметилась и Нонна Гришаева. И, судя по опубликованном Дибровой видео, актриса тоже исполнила несколько песен для юбиляра. А после отдыхала в том же отеле, что и Меладзе. В Инстаграм звезды появились снимки в шезлонге на фоне бассейна со словами: «Как же было хорошо!»

Валерий Меладзе - Девушки из высшего общества.Купить на iTunes: http://bit.ly/cYDrXj

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