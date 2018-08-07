Баня и девушки из высшего общества: что делал в Ростове-на-Дону Валерий Меладзе

СЕГОДНЯ 10:39 2018-08-07T10:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярный певец Валерий Меладзе на днях побывал на Дону. Об этом он поведал в своем Инстаграм, опубликовав фото со словами: «Люблю посидеть в бочке после бани». Поклонники отреагировали на снимок артиста в одних шортах десятками тысяч лайков и комментариями «Диоген отдыхает» и «Как Иван Царевич». Кто-то посоветовал все же набрать в емкость воды, а остальные не прошли мимо красовавшихся на бицепсах звезды татуировок.

meladze.ru Люблю посидеть в бочке после бани.)))

Оказалось, что отдыхал Меладзе в частном отеле под Ростовом-на-Дону. Местные называют его одним из самых живописных мест в регионе. Стоимость номеров за сутки доходит до 88 тысяч рублей за сутки, а на территории - банный комплекс, огромный бассейн и ресторан Среди излюбленных услуг постояльцев - прогулки на яхтах и рыбалка.

Поклонники выяснили, что любимый артист смог позволить себе отдых после вечернки, которую в честь своего 50-летнего юбилея устроил один из ростовчан: на празднике гулял весь ростовский бомонд.

polinadibrova А как ещё себя можно ощущать на Дону? Только так... Вы быстро раскусили нашу поездку. Дорогой друг, с Днём Рождения!

В числе звездных гостей и чета Дибровых. В сторис молодая супруга шоумена выложила несколько видеокадров с закрытой вечеринки. Оказалось, что на ней Валерий Меладзе спел сразу несколько своих хитов, в том числе про девушек из высшего общества. Разгоряченная публика танцевала и подпевала артисту почти хором.

grishaevanonna А сегодня, отдых)) #ростовнадону #дон

Кроме того, из приглашенных к выступлению звезд отметилась и Нонна Гришаева. И, судя по опубликованном Дибровой видео, актриса тоже исполнила несколько песен для юбиляра. А после отдыхала в том же отеле, что и Меладзе. В Инстаграм звезды появились снимки в шезлонге на фоне бассейна со словами: «Как же было хорошо!»