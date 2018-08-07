Убитого в ЦАР ростовского режиссера Александра Расторгуева похоронят сегодня, 7 августа, в Москве

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-07T12:44:30+03:00

Его друзья сообщили, что такова была воля родственников документалиста, погибшего от рук бандитов в Африке

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Во вторник, 7 августа, в Москве простятся с убитыми в Центральной Африканской республике российскими журналистами, которые погибли от рук неизвестных неделю назад.

Панихида по военкору Орхану Джемалю состоится в Соборной мечети на пр. Мира, отпевание режиссера-документалиста Александра Расторгуева пройдет в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, а с оператором Кириллом Радченко простятся в траурном зале в Тарном проезде.

Похороны Расторгуева также пройдут в столице, а не на его родине в Ростове-на-Дону, как предполагалось ранее.

- Такова воля родственников Саши Расторгуева, - сообщил его друг и коллега Павел Костомаров. - Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа. Отпевание начнется в 13.00, а

прощание пройдет в 16.30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Съемочная группа, которая отправилась в Африку снимать фильм о частных военных компаниях, напомним, была расстреляна на трассе близ города Сибю из засады боевиками в минувший вторник, 31 августа, когда она направлялась на арендованном автомобиле из столицы ЦАР в населенный пункт Бобмари.

Точных данных о причинах случившегося по-прежнему нет — местные власти, например, выдвинули версию, что к нападению может быть причастна военизированная группировка «Селека», участвующая вместе с ополчением «Антибилака» в гражданской войне, которая длится в ЦАР последние пять лет. Еще одной версией произошедшего называется ограбление — у журналистов при себе были деньги и дорогая аппаратура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и заявил о готовности «оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской республики в расследовании особо тяжкого преступления», сообщив одновременно о намерении провести следственные действия в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права».

Ранее, напомним, источники сообщали, что Александр Расторгуев, известный своими документальными фильмами, оказался в составе этой группы по роковому, как теперь получается, стечению обстоятельств: режиссер, который должен бы ехать изначально, по каким-то причинам отказался — и организаторам командировки пришлось срочно искать ему замену. Тогда и предложили поехать в Африку как раз Расторгуеву — настоящему профессионалу своего дела, имевшему опыт работы в горячих точках, и он — согласился.

Ростовских коллег на прощании с Расторгуевым, много лет проработавшего на телевидении в южной столице, будет представлять его постоянный киносценарист Сусанна Баранжиева, участвовавшая в создании его фильмов «Мамочки», «Чистый четверг», «Дикий, дикий пляж. Жар нежных», «Я тебя люблю», «Я тебя не люблю» и др.

- У меня, к сожалению, не получилось поехать на похороны — так сложились обстоятельства, - рассказала «КП» - Роство-на-Дону» режиссер телекомпании «Дон-ТР» и друг Александра Расторгуева — Любовь Суркова. - Но от нас, от редакции, от друзей принесут на прощание цветы, простятся, в общем. А вообще — совсем не хочется, чтобы вот эта трагедия с Сашей превращалась в «информационный повод» для публикаций и сюжетов, это — прежде всего, большое горе, поэтому хотелось бы больше понимания со стороны СМИ.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Александр Росторгуев — режиссер-документалист. Коренной ростовчанин, родился в 1971 году.

Выпусник филфака РГУ и Государственной академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Работал режиссером ГТРК «Дон-ТР» и в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал собственную студию «Кино».

Снял здесь в соавторстве с Павлом Костомаровым документальные фильмы «Я тебя люблю» (2010) и «Я тебя не люблю» (2012), которые были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды).

В 2012-м совместно с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и Павлом Костомаровым создал Интернет-проект «Срок», а затем запустил с ними же масштабный документальный проект «Реальность».

Фильмография:

1997 — «До свидания, мальчики»

2000 — «Век мой»

2000 — «Твой род»

2001 — «Гора»

2001 — «Мамочки»: Гран-при открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге, премия «Лавровая ветвь» за лучший полнометражный неигровой телефильм.

2003 — «Чистый четверг»

2005 — «Дикий, дикий пляж. Жар нежных», награжден за него специальным приз жюри международного кинофестиваля в Амстердаме.

2008 — «Мальки и мамки»: специальный приз жюри Артдокфест.

2010 — «Я тебя люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым)

2012 — «Я тебя не люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым)

2013 — «Срок» (в соавторстве с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Начался сбор денег для помощи семье погибшего ростовского режиссера

Близкие Александра Росторгуева сообщили о том, что начался сбор денег для помощи семье погибшего в ЦАР ростовского режиссера: опубликован номер банковской карточки его матери, Людмилы Ивановны: 2202 2006 6976 4142.