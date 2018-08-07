В Ростове-на-Дону уволенный риелтер отомстил начальству, похитив из офиса 17 ноутбуков

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-07T15:50:03+03:00

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В Ростове сотрудники полиции задержали 35-летнего бывшего сотрудника агентства недвижимости. Перед увольнением риелтер обворовал собственного работодателя, оставив офис без возможности нормально работать.

- В полицию Октябрьского района обратился работник одного из агентств и сообщил о пропаже техники из офиса, - рассказали в донской полиции.

Искать виновника долго не пришлось, для этого хватило просмотреть камеры наблюдения, установленные в помещениях. Они зафиксировали, как ночью мужчина обошел комнаты и собрал все ноутбуки (17 штук), после чего благополучно вынес. Он сдал технику в ломбарды, «выручив» 350 тысяч рублей. Но удариться в бега не успел.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - добавляют в правоохранительных органах.

Если вина риелтера будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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