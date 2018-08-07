2018-08-07T15:38:12+03:00
Общество

Жительница Константиновска умерла на глазах трехлетней дочери

Тревогу подняли соседи 27-летней Виктории, которые услышали крики малышки
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Викторию похоронили 7 августа. Фото: соцсетиВикторию похоронили 7 августа. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Страшная трагедия случилась в минувшие выходные в Константиновске. Соседи обнаружили в квартире тело молодой женщины, а рядом с ней - плачущую девочку. Вызвали скорую, полицейских и родных несчастной, а малышку стали успокаивать. Судя по всему, ребенок несколько часов провел рядом с телом матери.

- Соседи забили тревогу, так как девочка очень долго плакала, - рассказала знакомая. - Они насторожились, ведь подобного раньше не было. Постучались, а дверь не заперта! Зашли. Вика без одежды, и холодная... Дочка все это время была там и плакала.

Молодая женщина после развода сама воспитывала ребенка. Жила как много одинокие матери - "дом-работа". Она была продавцом в сетевом продуктовом магазине. В причинах гибели разбираются эксперты, есть версия, что виной всему алкоголь.

- Очень жаль, хорошая, веселая, так радовалась рождению своей малышки, очень заботилась, она была отличной матерью, - говорит одна из подруг. - Страшно подумать, что такое вообще возможно. Соболезнование родным и близким. Жалко девочку, говорят ее должен забрать отец, а пока она с родственниками.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Реконструкцию Станиславского в этом году не завершат
Раллийный автомобиль застрял на пляже под Таганрогом
Ростовчанин продает 5-рублевую купюру за 5 миллионов
Один из старейших заводов Ростовской области пустят с молотка за 65 млн рублей
Поклонники рассекретили имя новорожденной дочери Дмитрия Тарасова
Сексуальный танец от «Мисс Россия» Татьяны Котовой взбудоражил поклонников
«Крупная рыба»: «Миссис Россия» Полина Диброва впервые побывала в Таганроге
Ранены двое: под Ростовом на пляже молодой человек стрелял по отдыхающим
«Приснится же такое»: звезда Playboy Мария Лиман в сексуальном нижнем белье пожелала мужчинам спокойной ночи
Экс-заместителя главы администрации Донецка подозревают в вымогательстве и получении взятки
В Ростовской области изъяли семь тысяч литров контрафактного моторного масла
«Рви их!»: болельщики желают Юлии Ефимовой победы в финале на Чемпионате Европы
На левом берегу Дона могут начать строить жилые дома
В Красносулинском районе во время пожара погиб пенсионер
«Игривая львица»: поклонники оценили новый образ невесты Баскова