Жительница Константиновска умерла на глазах трехлетней дочери

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-07T15:38:12+03:00

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Страшная трагедия случилась в минувшие выходные в Константиновске. Соседи обнаружили в квартире тело молодой женщины, а рядом с ней - плачущую девочку. Вызвали скорую, полицейских и родных несчастной, а малышку стали успокаивать. Судя по всему, ребенок несколько часов провел рядом с телом матери.

- Соседи забили тревогу, так как девочка очень долго плакала, - рассказала знакомая. - Они насторожились, ведь подобного раньше не было. Постучались, а дверь не заперта! Зашли. Вика без одежды, и холодная... Дочка все это время была там и плакала.

Молодая женщина после развода сама воспитывала ребенка. Жила как много одинокие матери - "дом-работа". Она была продавцом в сетевом продуктовом магазине. В причинах гибели разбираются эксперты, есть версия, что виной всему алкоголь.

- Очень жаль, хорошая, веселая, так радовалась рождению своей малышки, очень заботилась, она была отличной матерью, - говорит одна из подруг. - Страшно подумать, что такое вообще возможно. Соболезнование родным и близким. Жалко девочку, говорят ее должен забрать отец, а пока она с родственниками.