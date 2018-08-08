На площади Гагарина хотят построить двухуровневую развязку

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-08T14:25:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Ростова-на-Дону считают, что только современная развязка поможет избежать постоянных пробок на площади Гагарина (ЦГБ), где сталкиваются сразу несколько потоков, идущих с центра и северной части донской столицы. Согласно опубликованным документам, на ЦГБ планируется построить развязку, одновременно расширив проспект Михаила Нагибина.

Напомним, это будет вторая попытка решить проблему площади Гагарина. Первую можно считать неудачной. Еще сити-менеджер Сергей Горбань настоял на создание двух колец - малого и большого, деньги потратили, плитку положили, асфальт закатали, но пробок меньше не стало.

Всего в Ростове-на-Дону в ближайшие десять лет хотят построить пять современных развязок, в том числе на пересечении Театрального и Нансена, Красноармеской с Ворошиловским и Буденновским, а также на пересечении Текучева и Буденновского. Общая стоимость проектов превысит пять миллиардов рублей. Сроки реализации - до 2025 года.

А вот в более близком будущем - реконструкция пересечения Оганова – Особенная – Зрелищная (выезд в Суворовский и в сторону Новошахтинска).

- В настоящий момент ведется разработка проектной документации, в том числе проекта межевания территории, и получения технических условий от собственников инженерных сетей, - сообщил заместитель главы администрации Евгений Лебедев. - Работа должна быть завершена до конца текущего года, к реализации проекта планируется приступить в 2019 году.

Также одним из перспективных объектов, разработка проектной документации которого также должна быть завершена в нынешнем году, является улица Орбитальная.

– Строительство этой дороги значительно разгрузит существующие магистрали и облегчит подъезд к территории микрорайона «Суворовский», – пояснил градоначальник Виталий Кушнарев. – До конца текущего года проект должен быть откорректирован, а с 2019 года его необходимо включить в программу работ и приступить к реализации проекта.