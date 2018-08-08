Василий Голубев обозначил цель ФК «Ростов» на сезон 2018/19

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-08T14:42:19+03:00

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Глава донского региона дал свой комментарий относительно успешного старта ФК «Ростов» в новом сезоне - по результатам первых двух туров "желто-синие" занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».

- Пока рано говорить об эмоциях, - отметил Василий Голубев. - Начали действительно хорошо, сейчас важно сохранить эту динамику - тогда можно рассчитывать на достойное место: в прошлом году, учитывая, что команда менялась, мы и не ставили очень амбициозных задач, рассчитывая на место в середине таблице, примерно 10-е. А в этом сезоне мы можем рассчитывать на большее – у меня есть ощущение, что и тренерский штаб, и команда настроены на хорошую игру.

Он также сообщил, что финансовое положение клуба «рабочее», пояснив, что долги заметно сокращены и работа в этом направлении продолжается.

ФК «Ростов», напомним, начал сезон с победы над «Ахматом» дома (1:0), а затем развил успех, выиграв в гостях у ЦСКА (1:0).

Следующий матч на «Ростов-Арене» подопечные Валерия Карпина проведут с «Крыльями Советов» 11 августа. Начало встречи - в 21:30.

ВНИМАНИЕ!

Календарь матчей ФК "Ростов" в сезоне 2018/2019 можно посмотреть здесь