Пассажирка Boeing 777 родила мальчика в небе над Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:37 2018-08-08T17:35:27+03:00

Роды приняли врачи - они по счастливой случайности летели этим же рейсом

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В среду, 8 августа, около 13:50 в Ростове-на-Дону в аэропорту Платов совершил внеплановую посадку Boeing 777, на борту которого пассажирка родила ребенка.

– Во время выполнения рейса SU6888 по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург одна из пассажирок пожаловалась на недомогание, - сообщили в авиакомпании «Россия». - Как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения самочувствия оказались начавшиеся роды. В связи с этим экипажем было принято решение о вынужденной посадке в аэропорту Платов».

Помощь оказывали бортпроводники авиакомпании.

Героини рейса слева-направо: старшая бортпроводница Людмила Никулина, бортпроводницы Виктория Лонкина и Екатерина Белухина. Фото предоставлены авиакомпанией "Россия".

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов" из собственных источников, на борту рейса по счастливой случайности находились врачи. Они помогли принять роды (на свет появился мальчик), а также перерезать пуповину, а когда самолет приземлился, то передали мамочку и родившегося ребенка бригаде скорой помощи, которая приехала на место.

Сайту rostov.kp.ru рассказали, что женщину с сыном доставили в ближайший роддом города Новочеркасска (расстояние до него от Платова - 26 километров). Известно, что малыш родился раньше срока - на 34 неделе. Вес мальчика - 1 900 граммов. В настоящее время он находится в отделении "Патологии новорожденных", его обследуют врачи.

К слову, для 28-летней мамы это вторые роды, а вместе с ней тем же рейсом летела десятилетняя дочь. В настоящее время все они находятся в медицинском учреждении.

Известно, что борт направлялся из Симферополя в Санкт-Петербург.

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