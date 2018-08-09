Вброс о миллиардном долге «Ростова» назвали атакой на команду, успешно стартовавшую в новом сезоне

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-09T13:22:14+03:00

«КП» разбирается, что стоит как за всплывшей в СМИ «уткой», так и за моментальным ответом со стороны клуба

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Тема финансовой ситуации в ФК «Ростов» не сходит с повестки дня уже который год, вспыхивая с разной интенсивностью при любом менеджменте и тренерском штабе. Так было, это не составит труда вспомнить, и при Балахнине, и при Божовиче, и при Бердыеве, и теперь, уже когда главным тренером является Валерий Карпин, эта тема продолжает активно муссироваться.

ТЕМА С ДОЛГАМИ ВОЗНИКАЕТ РЕГУЛЯРНО

И каждый раз все одно и то же: долги. Как правило — перед уже давно закончившими выступать за «желто-синих» игроками, и РФС с незавидной регулярностью то и дело накладывал запрет на клуб на регистрацию новых игроков, нервируя и команду, и болельщиков, из-за чего все время вокруг ростовчан угрожающе нависала тяжелая неопределенность.

В очередной раз, напомним, это было в феврале нынешнего года, когда о своих претензиях заявил экс-полузащитник «Ростова» Александр Ерохин, перешедший в «Зенит» (а до этого были и Сослан Джанаев, и Федор Кудряшов, и другие). Сумма озвучивалась огромная — порядка 400 млн рублей. И тогда пришлось срочно решать этот вопрос, чтобы ее погасить. И это было сделано в течение буквально одного дня.

Далее наступило затишье - «Ростов» остался в Премьер-лиге, сделал определенные приобретения в летнее трансферное окно и — с места в карьер рванул в новом сезоне, одержав одну за другой две победы на старте чемпионата, выиграв сначала дома у «Ахмата», затем у ЦСКА — на выезде (впервые, кстати, за девять лет), и тут... снова ухнуло: у «Ростова» возник долг на миллиард, написал ряд СМИ.

И не сказать бы, что получилось слишком уж громко — просто, по сути, некоторые издания, толком не разобравшись, что к чему, вывалили на-гора искаженную информацию, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать обратную реакцию.

КЛУБЫ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ФИНАНСАХ САМИ

А произошло на самом деле вот что. Клубы РПЛ, как и положено, начали публиковать отчеты о своих финансовых результатах.

И вот, оказалось, что половина из десяти клубов, уже представивших эти сведения в открытый доступ, завершили финансовый год (2017-й — это важно) с чистой прибылью: у «Спартака» получилось 317 млн рублей, у «Уфы» - 206 млн, у «Амкара» - 56 млн, у «Краснодара» - 56 млн, у «Урала» — 88 тысяч рублей. Остальные «отыграли» с убытком. Наибольшую величину потерь показало столичное «Динамо» - 1,7 млрд, а также ЦСКА — 750 млн и «Ростов».

Но, разумеется, ярким штрихом бросилась в глаза строчка «кредиторская задолженность ФК «Ростов» за 2017 год». Так вот, там фигурировали те самые 1,06 млрд рублей (еще раз оговоримся: на конец прошлого года!), которые в итоге и разнеслись по просторам Интернета как «долг «Ростова» в размере более 1 млрд рублей».

И в итоге эту информацию и был вынужден опровергать в прессе президент клуба Арташес Арутюнянц:

- Значительная часть долгов клуба погашена еще зимой, - заявил он. - На сегодняшний день ФК «Ростов» практически не имеет долгов. Перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам, долгов перед ними нет.

Последнее — самый принципиальный, конечно, момент. Известно ведь, что бывает, когда команда на поле выходят люди, не имеющие мотивации не то, что выигрывать, а бегать вообще.

ПЕРЕД «РОСТОВОМ» СТОЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Тем более, если учесть, что перед «Ростовом» в нынешнем сезоне стоят задачи более серьезные, чем в прошлом — об этом «КП» рассказал губернатор Василий Голубев, комментируя успешный старт в чемпионате:

- Начали действительно хорошо, сейчас важно сохранить эту динамику - тогда можно рассчитывать на достойное место, - отметил глава региона. - В прошлом году была иная ситуация — учитывая, что команда менялась, мы и не ставили очень амбициозных задач и рассчитывали на место в середине таблице, примерно 10-е. А в этом сезоне мы можем рассчитывать на большее – у меня есть ощущение, что и тренерский штаб, и команда настроены на хорошую игру.

При этом он отметил, что финансовое положение клуба «рабочее», пояснив, что «долги заметно сокращены» и «работа в этом направлении продолжается».

Между тем, источник, близкий к ФК «Ростов», полагает, что вброс про долг в 1 млрд, которые пришлось опровергать клубу, это не заблуждение журналистов, а информационная атака.

- Есть, вероятно, задача раскачать лодку, создать нервозность, заставить футболистов и тренеров думать не об игре, а о том, насколько стабильна ситуация в команде, за которую они выступают, - полагает собеседник «КП».

По его мнению, за этим стоят люди, ранее имевшие отношение к клубу, в частности — некий фонд поддержки спорта, который в апреле нынешнего года требовал с «Ростова» по четырем искам около 700 млн рублей, якобы предоставленных в виде займов. Суд, однако, встал на сторону клуба по трем из них, согласившись с позицией ФК «Ростов», чтобы это была благотворительная помощь.

Но один иск, более чем на 155 млн рублей (третьим лицом по нему заявлено правительство Ростовской области), еще находится на рассмотрении в Арбитраже — слушание по нему отложено на 30 августа.