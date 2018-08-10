ФК Ростов - Крылья Советов 11 августа 2018: прогноз на матч, статистика личных встреч

СЕГОДНЯ 10:53 2018-08-10T10:55:38+03:00

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Матч 3-го тура чемпионата России ФК Ростов - Крылья Советов состоится 11 августа (начало встречи - в 21:30) на "Ростов-Арене", прогноз на матч дал экс-защитник московского "Спартака", "Терека" и "Ростсельмаша" Александр Бондарь:

- Уверен, "Ростов" выиграет в два мяча, может, и больше, - сказал эксперт "КП". - На стороне "желто-синих" успешный старт в чемпионате, поддержка своего стадиона плюс "Крылья" пока не впечатляют своей игрой. Эйфория у "Ростова"? В подсознании наверняка есть. Хотя футболисты говорят, что не смотрят таблицу - лукавят, все ее смотрят. Однако, уверен, что Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер команды, - прим. авт.) настроит команду. Да, у "Ростова" хороший календарь, но до игры счет всегда 0:0, а дальше неизвестно, как сложатся события. Вчера "Зенит" тоже должен был выиграть в Минске 5:0, а 4:0 проиграл. Вот и думай: удачный календарь или нет, - заключил Александр Бондарь.

ФК Ростов - Крылья Советов: статистика личных встреч

Последние шесть встреч в рамках Премьер-лиги:

20.10.13 Ростов - КС - 1:2

15.03.14 КС - Ростов - 0:2

16.08.15 Ростов - КС - 1:1

05.03.16 КС - Ростов - 0:1

09.09.16 Ростов - КС - 2:1

19.03.16 КС - Ростов - 0:0

Из последних семи встреч 6 раз первый тайм заканчивался со счетом 1:0 в пользу ростовчан. И лишь в последней очной игре 0:0. Так игра, кстати, и закончилась.

ФК Ростов - Крылья Советов: интересные факты

В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о субботнем поединке.

- В истории Премьер-лиги "Ростов" еще ни разу не играл 11 августа.

- "Ростов" впервые в истории Премьер-лиги стартовал с двух побед в первых двух турах. И второй раз в истории не пропустил в первых двух играх чемпионата (первый раз сезон 16/17).

- В рамках 3-го тура Премьер-лиги "Ростов" провел всего четыре домашних матча. В трех одержал победу и однажды свел матч вничью . При этом ни разу не пропустил.

- В четырех матчах третьего тура, которые проходили в Ростове-на-Дону, поединки заканчивались со счетом: 0:0, 1:0, 2:0 и 3:0.

- "Ростов" еще ни разу не пропускал на "Ростов-Арене" (четыре игры - четыре победы, разница мячей - 6:0).

- В рамках первых двух туров "Ростов" забил оба свои гола в первом тайме, а "Крылья" все свои три гола также пропустили в первом тайме. Во вторых таймах команды в этом сезоне еще не забивали и не пропускали.

НА ЗАМЕТКУ

Календарь матчей ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019 можно посмотреть здесь.