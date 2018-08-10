2018-08-10T12:03:15+03:00
Общество

Пенсионерка из Ростова-на-Дону разыскивает 15-летнюю внучку, о которой узнала перед смертью сына, чтобы передать квартиру

Валентина Политико узнала о существовании ребенка за день до гибели единственного сына
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Пенсионерка готова сразу отдать квартиру, а в будущем сделать девочку наследницейПенсионерка готова сразу отдать квартиру, а в будущем сделать девочку наследницейФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Жительница Ростова-на-Дону уже не плачет. Выплакалась, когда ухаживала за сыном, который умирал от опухоли мозга, а потом - после похорон единственного ребенка. Плакала, когда безуспешно изучила архивы роддома, пытаясь узнать что-то о внучке.

- Мой Кирюша так и не женился, - рассказывает предысторию 75-летняя Валентина Политико, аккуратно вытирая платочком глаза. - Думал, что успеет, а вон так получилось. За день до смерти рассказал о внучке. Как сейчас помню тот разговор. Я присела за стол в зале, он - напротив. Сказал: «Мама, я скоро умру. Не спорь, знаю, умру. Попрошу об одном: найди мою дочь».

Сердце женщины чуть не выскочило из груди.

- Ты шутить?

- Нет! Дочку назвали Женей. Помнишь, еще в 2003 году я встречался с девушкой Надей?

Валентина Политико отлично помнила милую и застенчивую Надю. Она несколько раз приходила к ним домой. Была большой любовью ее сына, но не сложилось. Тогда пенсионерка перенесла серьезные заболевания, бегала по врачам, все некогда было спросить у сына о Наде, да и стеснялась лезть с расспросами. Была уверена, что вот-вот Кирилл женится, а она будет нянчиться с отрядом внуков и внучек. Но время шло, а сын-красавец, на которого всегда заглядывались девушки, тянул с выбором.

У Кирилла была фамилия Мельничук Фото: Ирина ПОТЕРЯ

У Кирилла была фамилия МельничукФото: Ирина ПОТЕРЯ

А потом наступила черная полоса: Кириллу поставили страшный диагноз. Все силы уходили на борьбу с болезнью и уговорами сына согласиться на операцию (он очень боялся наркоза).

- Почти ничего не знаю. Зовут Надежда, она из Мясниковского района, училась в Ростове в техникуме. Девочку, как сказал сын, назвала Евгенией. Вроде бы потом вышла замуж, - грустно резюмирует пенсионерка. - Ни фамилий, ни возможного места проживания.

В архиве больницы, где якобы родила женщина (сын сказал, что там ее встречал), пошли навстречу, пересмотрели все, но пациенток с такими данными не нашлось.

Пенсионерка ездила и в Мясниковский район, давала объявление в газету, ходила в школу, просила рассказать о выпускницам по имени Надя. Но ничего. Потом случилось горе - она сама сломала ногу, стало сложно ходить.

- Очень надеюсь, что девочка найдется, ведь она уже большая - около 15 лет, может увидит заметку в Интернете? Готова отдать ей двухкомнатную квартиру сына, - говорит женщина. - Она стоит закрытой. Отдам сразу, не буду тянуть, спасибо, сейчас продвинутая медицина, генетическая экспертиза сразу снимет все сомнения. Мне лично ничего не надо - просто обнять кровиночку, поцеловать, сдержать слово, данное Кириллу. Захочет общаться, буду счастлива. У меня же никого больше нет. С удовольствием расскажу ей об отце, о предках по нашей линии.

ВНИМАНИЕ!

Телефон Валентины Политико находится в редакции "КП-Ростов". Мы готовы его предоставить всем, кто может помочь в поисках Надежды и ее дочери Евгении.

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