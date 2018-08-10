2018-08-10T13:12:44+03:00
Общество

Мама чемпионки Европы по плаванию Ефимовой: «Скорее бы Юляша уже выиграла Олимпиаду и нарожала внуков!»

Татьяна Григорьевна рассказала «Комсомолке» о характере, воспитании и переживаниях российской «золотой рыбки»
Ольга ГОПАЛО
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Спортсменка привезет домой четыре золотых и одну серебряную медаль. Фото: REUTERSСпортсменка привезет домой четыре золотых и одну серебряную медаль. Фото: REUTERS
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«Золотая рыбка» российского плавания Юлия Ефимова стала главной героиней чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Глазго. 26-летняя спортсменка привезет домой четыре золотых и одну серебряную медаль! Кроме того, за Ефимовой новый рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 метров брассом - 29,66 секунды. Пловчиха уже опубликовала в своем Instagram победное фото, в котором поблагодарила тренера и команду. А в это время в далеком городе атомщиков - Волгодонске Ростовской области - за дочь болела мама спортсменки Татьяна Григорьевна.

pryanya93pryanya93
Yes! We are done! 4 gold, 1 silver 1.03.95 in relay Thanks to my team,coach, sponsors and everyone for support and many congratulations
15212 отметок «Нравится»189 комментариевInstagram

«ТАК ПЕРЕЖИВАЛА ЗА ДОЧЬ, ЧТО ПОПАЛА В РЕАНИМАЦИЮ»

- Смотрю абсолютно все соревнования, в которых принимает участие моя дочь и, конечно, очень рада каждой ее медали, - рассказала мама Юлии Ефимовой в эксклюзивном интервью сайту rostov.kp.ru. - Но так, чтобы визжать или пищать - таких эмоций уже нет. Во-первых, не так воспитана. А, во-вторых, эмоционально не хватает.

- Это как?

- Знаете, сколько за время ее карьеры было переживаний - в том числе и с допингом, и с допуском на Олимпиаду в Бразилии? Я ведь тогда ничего не знала - старалась даже по скайпу не звонить, чтобы лишний раз не тревожить. Знала ведь: все на нервах! Поэтому переживала все внутри так, что даже в реанимацию попала. Все эти эмоции — они же ведь внутри проживаются. Отсюда и болячки, и сердце больное. Поэтому на победы дочери я теперь реагирую так: «Победила? Слава Богу!».

Плавание Ефимовой - завораживает. Фото: REUTERS

Плавание Ефимовой - завораживает. Фото: REUTERS

- А по сложившейся традиции из комнаты выходили во время заплыва?

- А то как же, сил не хватает на такой накал страстей. Так же становлюсь под душ и с водой разговариваю. Вода же передает эмоции, в том числе и положительные. Вот я и прошу: «Водичка, пожалуйста, помоги моей дочери!». Так что примета верная — опять сработала!

- Как поздравили?

- Пока никак. В Глазго до Юляши не дозвониться. Пока она там, еще ни разу не разговаривали. Вот отправила смс на телефон ее отца-тренера: «Поздравляю. Целую. Мои золотые!». Думаю, через неделю-две приедут в Волгодонск. А дальше - Кубок мира и все начнется сначала.

Мама уже ждет дочь дома в Волгодонске. Фото: архив семьи.

Мама уже ждет дочь дома в Волгодонске. Фото: архив семьи.

«У МАМЫ ЮЛИИ ЕФИМОВОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ!»

- Есть ли у Юлии приметы или талисман?

- Сейчас перед стартами она слушает музыку. Причем, узнала об этом, когда увидела ее в наушниках. Для мня это новость. Раньше такого за ней не замечала. Да и в детстве ей особо некогда было - тренировки, акробатика, танцы, художка.

- Медалями хвастается?

- Нет, Юляша не из таких. Последние два года и не помню, чтобы она их показывала. Да я и не спрашиваю — нам есть, о чем поговорить. Обычно медалями занимается папа. В волгодонской квартире все в Юлиных грамотах! Они даже в коридоре висят.

Перед стартом Юлия слушает музыку. Фото: GLOBAL LOOK

Перед стартом Юлия слушает музыку. Фото: GLOBAL LOOK

- Какая дочь по характеру?

- Она очень добрый человек. Помню, как в одном из магазинов продавщица случайно узнала, что я - мама Юлии Ефимовой. И говорит: «Быть такого не может. Мне казалось, что у такой как она, у мамы должны быть пальцы веером!». Я еще тогда очень удивилась: ни я, ни моя дочь не такие. Да, Юля с характером. Болит - не болит, она ставит цель и добивается. В этом плане она - молодец. У нее и прабабушки такие были - детей воспитывали, работали до упора, вытягивали семью, много чего пережили, но ни разу не сдались.

Юля с детства всегда добивается своего. Фото: архив семьи.

Юля с детства всегда добивается своего. Фото: архив семьи.

- А как уживаться с таким-то характером?

- Не без хлопот. Но наказывать было бесполезно. Значит, надо приспосабливаться: где-то промолчишь, где-то улыбнешься или на капризы посмотришь сквозь пальцы. Но Юля всегда настаивала на своем: есть ее «хочу» и «дайте». Например, захотелось ей платье - значит, будет его требовать. И она всегда добивалась своего. Но, по правде сказать, я и не препятствовала: себе могла отказать, но ей - самое лучшее.

Мечта Юлии - выиграть Олимпиаду. Фото: GLOBAL LOOK

Мечта Юлии - выиграть Олимпиаду. Фото: GLOBAL LOOK

- Как по-вашему, для нее каждая медаль - ценность?

- Думаю, да. Скорее бы уже Юляша уже стала олимпийской чемпионкой - так она этого хочет! А для меня, как для мамы, было бы гораздо спокойнее, чтобы Юля вышла замуж, родила, занималась чем-нибудь, а я бы внучков нянчила.

«Золотая рыбка» российского плавания Юлия Ефимова стала главной героиней чемпионата Европы по водным видам спорта Фото: REUTERS

«Золотая рыбка» российского плавания Юлия Ефимова стала главной героиней чемпионата Европы по водным видам спорта Фото: REUTERS

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- Юля, действительное, меняет купальники как перчатки и всегда была модницей, - рассказал она сайту «КП-Ростов». - Я ее с детства приучала, что за собой надо ухаживать и следить. У нее всегда были самые лучшие платья, как бы нам тяжело не было. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мама Юлии Ефимовой: «В полтора года дочь легко переплывала реку»

- Понимаете, что значит разглядеть талант? У нее и плавание было, и акробатика, и танцы, и рисование. Но плавание лучше всего пошло. И, знаете, как-то по нарастающей все двигалось. Конечно, когда что-то не получалось, появлялись мысли, что, может, надо все бросить, переключиться на что-то другое... Но — нет! Она без этого уже просто не могла жить: даже когда болеет и ей запрещено плавать, можно только в зале поддерживать форму, она начинает с ума сходить — ждет не дождется, пока ей разрешат. (подробности)

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