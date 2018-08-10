2018-08-10T17:05:39+03:00
Общество

ЧП в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону: на борту рейса «Москва-Симферополь» умерла пассажирка

По предварительным данным, у 53-летней женщины случился инфаркт
Ольга ГОПАЛОИлья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону экстренно приземлился лайнер. Фото: пресс-служба аэропорта Платов.В Ростове-на-Дону экстренно приземлился лайнер. Фото: пресс-служба аэропорта Платов.
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Не успел аэропорт «Платов» Ростова-на-Дону отойти от одного ЧП - в среду, 8 августа 2018 года, там совершил экстренную посадку рейс «Симферополь - Санкт-Петербург» из-за родов пассажирки. Как спустя несколько дней - новый инцидент. Только на этот раз все закончилось трагедией.

Известно, что авиалайнер летел из Москвы в Симферополь. В ночь на пятницу, 10 августа, пилот запросил у диспетчера разрешение на экстренную посадку в аэропорту донской столицы. Причина - оказание помощи одной из пассажирок. В 2 часа 45 минут самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс № 309, совершил вынужденную посадку.

Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте РФ, на борту лайнера скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка. По предварительным данным причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда.

- Уже проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены очевидцы, - добавили в ведомстве. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теперь следователям предстоит в деталях установить все обстоятельства произошедшего.

Известно, что остальные пассажиры уже продолжили свой путь до места назначения.

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