2018-08-10T19:27:58+03:00
Общество

Когнитивный диссонанс: посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева выложила в Instagram новый снимок в белом купальнике

Фолловеры оценили новый образ ростовской красавицы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Телеведущая, модель и посол ЧМ-2018 - все это Виктория Лопырева! Фото:InstagramТелеведущая, модель и посол ЧМ-2018 - все это Виктория Лопырева! Фото:Instagram
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Умница и красавица Виктория Лопырева, отправившись отмечать свой 35-летний юбилей вместе с друзьями (без Николая Баскова, что настораживает), порадовала поклонников серией фотографий в купальниках. Не успели фолловеры как следует отлайкать карточку в красном бикини, как вот уже в белом. Виктория Лопырева на этот раз выбрала более скромный наряд, но зато сколько полета для фантазии.

- Welcome back!, - написала Виктория, собрав за неполные сутки добрые 50 тысяч лайков.

Естественно, в комментариях одни восторги. «Няшка», «Красавица!», «Какая фигура!», «Ангел!», «Меньше одежды - больше лайков». Последнее утверждение заинтересовало настолько, что решили провести тщательный анализ страницы Виктории.

lopyrevavikalopyrevavika
Welcome back! V
50678 отметок «Нравится»243 комментариевInstagram

Вот она с подругами - 38 тысяч «сердечек», белое свадебное платье набрало побольше одобрений - 42 тысячи отметок «нравится». Под снимком с футболистом Дидье Дрогба - почти 60 тысяч лайков. А вот Виктория вместе с британским певцом Робби Уильямс, тем самым, который на открытие чемпионата показал кое-что неприличное, - чуть больше 52 тысяч «сердечек».

lopyrevavikalopyrevavika
Congratulations @england Let me entertain you! Robbie Williams
52661 отметок «Нравится»222 комментариевInstagram

Снимок красавицы из Ростова-на-Дону в красном купальнике оценили 74 тысячи поклонников, в деловом платье и с футболкой Смолова - 94 тысячи «нравится». Ух ты, а вот Виктория (в одежде) очень-очень переживает за нашу команду на стадионе - 123 тысячи лайков! Заметим, никаких бикини, все скромно!

lopyrevavikalopyrevavika
Veeeeery good morning V
42748 отметок «Нравится»204 комментариевInstagram

Вот это когнитивный диссонанс! Купальники, конечно сила, но футбол, похоже, рулит, а количество одежды не имеет значения. Ну, или почти не имеет...

lopyrevavikalopyrevavika
lopyrevavika
79187 отметок «Нравится»568 комментариевInstagram
lopyrevavikalopyrevavika
Вместо тысячи слов! Но... мы гордимся нашей сборной!
123620 отметок «Нравится»1165 комментариевInstagram

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Имя Виктории Лопыревой знают не только в нашей стране: она не только является эталоном красоты для всего мира, но и любимицей прессы. Ростовчанка активно участвует в событиях, посвященных Чемпионату Мира по футболу-2018. Очень много путешествует, появляется на самых завидных площадках страны и мира то в роли ведущей, то певицы. А не так давно объявила о помолвке с «Золотым голосом» и Народным артистом России тенором Николаем Басковым (подробности)

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