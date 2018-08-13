Пропавшую 15-летнюю школьницу из Волгодонска убил отчим

СЕГОДНЯ 11:38 2018-08-13T11:48:36+03:00

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15-летняя школьница из Волгодонска пропала в сентябре прошлого года. За месяц до этого подросток, ничего не сказав родным, уехала на море вместе с отчимом.

- Официально мужчина в разводе с мамой девочки, - рассказали родные в социальных сетях. - Отношения разорвали после того, как он оказался судим за наркотики. Но он продолжал общаться с девочкой, у них были хорошие отношения.

Некоторые время родные были более-менее спокойны, регулярно общаясь по телефону. Школьница устроилась работать продавцом кваса и говорила, что ей нравится в Сочи, она якобы не хотела возвращаться домой, даже когда наступил учебный год. А потом ее телефон перестал отвечать.

– Мы позвонили отчиму и потребовали, чтобы он немедленно ее вернул, он сказал, что сам привезет домой, - рассказала Ульяна, сестра девочки. – Когда в сентябре она перестала выходить на связь, Иван (подозреваемый отчим - автр) сказал, что падчерица украла у него деньги и сбежала.

А через некоторое время и он перестал отвечать на звонки. Оказалось, что мужчина купил билет и уехал из Сочи. Все это время родные безуспешно пытались найти девочку, публикуя объявления в социальных сетях. Увы, но наихудшие опасения подтвердились. Спустя 11 месяцев под Сочи было обнаружено тело школьницы. Подозреваемый в ее убийстве - отчим.

В убийстве школьницы признался ее отчим. Фото: соцсети

- Как установили следователи, в августе 2017 года мужчина приехал в Адлерский район Сочи вместе с дочерью бывшей жены, с которой продолжал поддерживать дружеские отношения, - рассказали в СУ СК России по Краснодарскому краю. - По версии следствия, в лесном массиве недалеко от поселка Лоо между отчимом и девочкой произошел конфликт по поводу ее нежелания возвращаться к матери. В ходе ссоры мужчина (находившийся с его же слов в состоянии наркотического опьянения) ударил падчерицу камнем по затылку. После наступления смерти девочки он оставил тело на месте преступления, после чего покинул Сочи и скрывался.

Его задержали в Орловском районе, после чего он признался в убийстве девочки.

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