2018-08-13T12:27:54+03:00
Общество

ТОП-3 самых сексуальных купальника лета 2018 от королев красоты

Модницы, известные всему миру, балуют поклонников жаркими фото
ГОШЕВ Игорь
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Татьяна Котова (слева) и Виктория Лопырева в разные годы становились "Мисс Россия".Татьяна Котова (слева) и Виктория Лопырева в разные годы становились "Мисс Россия".
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Пока большая часть офисного планктона нагревается в душных офисах, королевы красоты из Ростова-на-Дону не дают им скучать и подогревают интерес к собственным персонам снимками в откровенных бикини. Ежедневно их фото зарабатывают десятки тысяч лайков, а в комментариях поклонники не скупятся на комплименты.

lopyrevavikalopyrevavika
Life is even more beautiful when you look through shades from #alexandrevauthier x #alainmikli limited edition @29lowndes store by @mashamarkovahanson
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Пожалуй, первой модницей и обладательницей шикарной фигурой считается блондинка из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева. Невеста Николая Баскова - после трудовых будней на Чемпионате мира в России-2018, отправилась на отдых. Образы оттуда - один краше другого. Вообщем, поучиться у Виктории есть чему - не только как плодотворно работать, но и грамотно отдыхать.

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Знаю-знаю! Сейчас начнется: отписываюсь и ухожу читать Шекспира в оригинале или работы по ядерной энергетике.... А вообще всем нам супервечера желаю
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Еще один образ на вооружение летним модницам предлагает «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова. Фото в купальнике от донской красавицы настолько впечатлило ее подписчиков, что те не смогли пройти мимо и даже разделились на два противоположных лагеря. Одни говорят, что с такими формами как у Татьяны - грех прятать красоту и не показывать ее народу. А другие советуют девушке - сейчас она активно строит собственную сольную карьеру, сменить продюсера. Мол, не по возрасту уже образы - пора бы и на более серьезный уровень выходить.

pryanya93pryanya93
Vacation turn on
19490 отметок «Нравится»135 комментариевInstagram

Ну, и наконец, нынешняя Чемпиона Европы-2018 пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова. После фееричной победы, после которой у красавицы миллионы благодарностей в Инстаграм, Юлия позволила себе расслабиться. Вечернее платье с декольте, которое пришло на смену спортивным купальникам, стало только началом. Дальше - больше. На этот раз Ефимова — которую считают одной из самых красивых российских спортсменок, опубликовала фото в кружевном красном купальнике у бассейна. У воды королева брасса позволила себе расслабиться с бокалом игристого.

- Все по чемпионски, - поддержали красотку поклонники, не забыв еще раз поблагодарить за успехи в плавании.

Атмосферный снимок возмутил подписчиков. Фото: Instagram Полины Дибровой

Атмосферный снимок возмутил подписчиков. Фото: Instagram Полины Дибровой

Вне конкурса - жена шоумена Дмитрия Диброва. Мать троих детей решила, что лучший купальник - это естественность, именно поэтому опубликовала фото на пляже топлесс. Правда, за то, что это было в присутствии детей, поклонники ее резко осудили.

Самая оперативная информация на радио 89,8 FM.

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