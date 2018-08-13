Жители Ростова-на-Дону обсуждают в соцсетях падающий метеорит в ночном небе

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-13T16:58:13+03:00

Большинство склонилось к мысли, что это был звездные "хвостики" Персеиды [видео]

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Жителям Ростова-на-Дону только дай возможность обсудить неопознанные объекты в небе над городом. То обычный квадракоптер принимают за «друзей с Марса», то китайские фонарики "превращаются" в НЛО, то метеоры Персеиды заставляют некоторых задуматься о разумности Вселеной с плавным переходом на размышления о сущности бытия.

На этот раз причиной дискуссии стало непродолжительное видео, которое появилось в социальных сетях. На нем отлично видно крупный светящийся объект, который быстро приближается к земле, после чего исчезает. Сами кадры были сняты пассажиром машины, которая остановилась на светофоре Стачки и Малиновского.

- Без паники, это я окурок с балкона бросил, - тут же объявился острослов.

Но большинство все-таки припомнили, что в августе наблюдается метеорный поток Персеиды.

- Был сильный звездопад, - просветили участники дискуссии. - Точнее - метеориты сгорают в атмосфере.

- Я тоже это видела, подумала, что глюк, - признались в комментариях.

- Ехали с моря, где-то за 200 км до Ростова начался сильный звездопад, сопровождал до самого рассвета, - написала ростовчанка.

Напомним, метеоры потока Персеиды - это частички пыли из хвоста кометы, которые сгорают при прохождении через земную атмосферу. Они видны на небе весь август, но с 12 на 13 в небе был наиболее плотный поток.

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