Жители Ростова-на-Дону обсуждают в соцсетях падающий метеорит в ночном небе
Жителям Ростова-на-Дону только дай возможность обсудить неопознанные объекты в небе над городом. То обычный квадракоптер принимают за «друзей с Марса», то китайские фонарики "превращаются" в НЛО, то метеоры Персеиды заставляют некоторых задуматься о разумности Вселеной с плавным переходом на размышления о сущности бытия.
На этот раз причиной дискуссии стало непродолжительное видео, которое появилось в социальных сетях. На нем отлично видно крупный светящийся объект, который быстро приближается к земле, после чего исчезает. Сами кадры были сняты пассажиром машины, которая остановилась на светофоре Стачки и Малиновского.
- Без паники, это я окурок с балкона бросил, - тут же объявился острослов.
Но большинство все-таки припомнили, что в августе наблюдается метеорный поток Персеиды.
- Был сильный звездопад, - просветили участники дискуссии. - Точнее - метеориты сгорают в атмосфере.
- Я тоже это видела, подумала, что глюк, - признались в комментариях.
- Ехали с моря, где-то за 200 км до Ростова начался сильный звездопад, сопровождал до самого рассвета, - написала ростовчанка.
Напомним, метеоры потока Персеиды - это частички пыли из хвоста кометы, которые сгорают при прохождении через земную атмосферу. Они видны на небе весь август, но с 12 на 13 в небе был наиболее плотный поток.
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Метеорит над Ростовом 9.8.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat