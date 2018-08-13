Зачем Ростову-на-Дону нужен особый статус «региональной столицы»?

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-13T18:43:27+03:00

Беседа с Александром Ищенко в студии радио "КП" - как и всегда, впрочем - получилась интересной и динамичной. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

И как будут договариваться между собой города и районы, объединившись в агломерации?

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Визиты спикера донского парламента Александра Ищенко в радиостудию «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) стали уже доброй традицией — беседы с ним в эфире всегда проходят живо и динамично, а что еще более важно — на самые интересные темы.

В этот раз мы обсудили, например, принятые в первом чтении на 57-м заседании ЗС Ростовской области законопроекты — во-первых, о наделении Ростова-на-Дону официальным статусом административного центра, а во-вторых, о развитии агломераций.

Итак, вот самые интересные моменты нашей беседы...

ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ХОТЕЛИ ПРИНЯТЬ ЕЩЕ 22 ГОДА НАЗАД

- Александр Валентинович, всем ведь известно — и никто с этим не спорит, что с самого начала образования Ростовской области в 1937-м, Ростов-на-Дону стал административным центром региона...

- ...Да, а еще и до этого он был столицей Азово-Черноморского края, Донской области...

- Именно. И в чем смысл тогда наделения его этим особым статусом?

- На самом деле, речь идет не об особом статусе Ростова, а о том, что город, действительно, все эти годы является административным центром, и никто не подвергает это сомнению. Но вот какая штука: Ростов-на-Дону еще и столица Южного федерального округа, и он несет на себе очень большую нагрузку...

- Да, но ведь сколько лет понадобилось, что взяться за этот вопрос, а? Лет двадцать, наверное, вы лично, насколько мне известно, занимаетесь уже этим вопросом, да?

- Еще в 1996-м, когда принимался Устав Ростовской области, в нем впервые появилась строчка о том, что Ростов является административным центром региона, и это будет отражено в специальном областном законе, устанавливающем этот статус. Первый проект появился в 98-м, потом в 2003-м была . Но дело дальше не пошло...

- Почему же?

- Прежде всего, пожалуй, на то были экономические причины — все эти годы мы вынуждены были считать каждый рубль, каждую копейку... Закон о статусе — он определяет взаимоотношения между городом и областью, круг дополнительных функций, которые Ростов-на-Дону будет исполнять как столица региона, а также принципы финансовых взаимоотношений.

ГОРОД ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РЕСУРСЫ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

- И это очень интересно — помнится, когда вы комментировали этот законопроект ранее, речь шла о бюджетных остатках, которые область «отбирала» в автоматическом режиме. О чем речь идет?

- Ну вот смотрите — за прошлый год в Ростове было собрано порядка 82,5 млрд рублей различных налоговых поступлений, но непосредственно в самом бюджете города осталось только 33 млрд. То есть две трети ушли на федеральный и областной уровень. И если взять другие крупные города, то там ситуация совершенно противоположная: что собирается в виде налогов, то и остается на развитие. Налицо диспропорция.

- И на что нужны Ростову, прежде всего, дополнительные деньги — на ваш взгляд?

- Это и дорожное хозяйство, и транспортное развитие, и все прочее. Услугами города пользуется огромное количество людей, в том числе, приезжающих и из нашей области, и из других регионов. Здесь проходят крупные мероприятия федерального и международного значения, поэтому Ростов, конечно, должен получать поддержку для того, чтобы его инфраструктура были на современном уровне, чтобы была возможность, в том числе, сохранять его исторический облик.

- Все это упирается в деньги...

- Поэтому и необходимо участие в решении городских проблем, связанных именно с исполнением функции областного центра, областной власти. Закон в первоначальной редакции, принятой в первом чтении, и говорит о том, что регион из своего бюджета участвует в софинансировании таких расходов — это как раз и дороги, и транспорт, и благоустройство.

- Но здесь все-таки и экономика мощнее, и финансовая ситуация иная, нет?

- Да, верно. И эти собранные деньги дают возможность поддерживать другие муниципалитеты, это нормально. Но с другой-то стороны — можно ведь и более эффективно использовать имеющийся у мегаполиса потенциал, так?

- А перекоса-то не возникнет?

- Вот! Верная постановка вопроса! Задача области как раз и заключается в том, чтобы находить баланс, позволяющий развивать и региональный центр, и все другие территории. И поэтому, в дополнение, мы принимаем закон об агломерациях. Чтобы эти технологии, возможности, стандарты, которые появляются и дают свой результат в Ростове-на-Дону, распространялись по всей территории области.

«СЕЙЧАС ВСЕ РЕШАЕТ СКОРОСТЬ»

- Знаете, какой вопрос возникает в этой связи... Мы получили просто колоссальный опыт подготовки к ЧМ, столько всего сделано было — и стадион «Ростов-Арена», и аэропорт «Платов», и дороги, и развязки, и...

- ...Всего не перечислишь.

- Да. Так над чем теперь работать нужно — на ваш взгляд?

- Вот об этом-то я и говорю: теперь, когда мы видим, какой прорыв сделал Ростов, нужно сосредоточиться на развитии и других территорий. Нужно создавать центры роста — в Таганроге, Миллерово, Морозовске, Шахтах, Волгодонске, Сальске, которые, будучи опорными, объединят вокруг себя территории, станут микроцентрами. И они готовы к этой работе. И задача области — либо дать прямое бюджетное финансирование на решение конкретных задач инфраструктурного развития, либо предоставить льготы, преференции.

- Возвращаясь теперь к теме Ростова-на-Дону... Агломерация — это, по сути, создание полноценного мегаполиса, так?

- Так — но не в плане только лишь механического объединения городов. Это будет первый, как вы говорите, полноценный мегаполис на всем юге России. Речь идет о создании такой инфраструктуры — транспортной и дорожной, прежде всего, которая бы позволила передвигаться в радиусе 100 км от центра в короткий промежуток времени.

- То есть ставка на скорость?

- Именно. Чем быстрее происходит движение, тем больше возможностей. И это то, над чем будет работать областная и муниципальная власти в ближайшей перспективе.

- И все-таки — касательно агломераций... Как, объясните, эти города и районы будут взаимодействовать между собой?

- Прямо в точку вопрос! Мы предусматриваем обязательное заключение соглашений между органами власти этих муниципальных образований и не будем регулировать их внутренние взаимоотношений: они должны договориться друг с другом — как они будут использовать имеющуюся инфраструктуру. Смысл — в эффективном использовании бюджетной сети и денег. Но работать еще, конечно же, есть над чем.