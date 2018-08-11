«Ростов» - «Крылья Советов» 11 августа 2018: как изменится схема движения транспорта в день матча 3-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-11T16:01:30+03:00

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В субботу, 11 августа, в день проведения матча 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов», который начнется на «Ростов-Арене» в 21.30, в преддверии футбольного поединка в южной столице изменится схема движения транспорта.

Итак, с шести вечера и до часу ночи будет прекращено сквозное движения транспорта по пешеходно-транспортным проездам с западной и восточной сторон стадиона, а также по съезду с южного подъезда к городу (имеется в виду продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу — от этого самого южного подъезда до ул. Левобережной (съезд к ул. Пойменная, 1).

Кроме того, с 23.00 до 01.00 будет ограничено движение автомобилей по ул. Левобережной (на участке от кольца до съезда с Ворошиловского моста) и по Магистральной улице.

Попасть на стадион можно пешком и на обычных маршрутах общественного транспорта: автобусами №№75 и 39, маршрутками №№ 49, 77, 92. А после матча практически все автобусные маршруты, проходящие через центр города в различных направлениях, должны ходить до часу ночи.

Плюс уехать можно будет бесплатными шаттлами, которые, как обещается, с интервалом в 1-2 минуты начнут курсировать от «Ростов-Арены» (с западной и восточной сторон) по двум маршрутам:

S1 — от подземного пешеходного перехода с западной стороны арены в центр города до пл. Гагарина с остановками на ул. Большой Садовой и М. Горького;

S2 — от восточного проезда стадиона в центр города до пл. Октябрьской с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова.

А вот болельщикам, которые собираются приехать на матч на личном автомобиле, следует учесть несколько важных моментов.

Схема предоставлена мэрией Ростова-на-Дону.

Во-первых, после завершения матча выезд с парковки P15 будет возможен лишь в восточном направлении (в сторону Аксая) через южный подъезд к стадиону «Ростов Арена», а в западном направлении (к Ворошиловскому мосту) — только через час после завершения матча. То же самое касается выезда с парковок P0, P3 и Р10 в северо-западной части «Ростов-Арены».

Схема предоставлена мэрией Ростова-на-Дону.

Во-вторых, не стоит бросать в спешке на игру свои машины неправильно припаркованными — все подозрительное и стоящее на правилам пригрозили моментально забирать эвакуаторами, для чего в центр города выведут и дополнительные спецавтомобили, и экипажи ДПС.