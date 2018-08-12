В Ростовской области памяти мичмана «Курска» Сергея Калинина проводится ежегодный Всероссийский турнир по боксу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-12T10:46:07+03:00

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Если в ст. Багаевской Ростовской области назовешь имя Сергея Калинина, каждый — и стар, и млад — с гордостью скажет: да, это наш земляк, старший мичман атомной подводной лодки «Курск» - вот такой парень был!..

Здесь его именем названа школа, где он учился (ученикам ), здесь же проводится ежегодный Всероссийский юношеский турнир по боксу его памяти. И каждый раз на награждение приходит его старенькая мама — Мария Петровна.

Мать Сергея Калинина, Мария Петровна, всегда приходит на церемонию награждения лучших юных боксеров турнира.

- Отец, Алексей Пантелеевич, нет — ему тяжело, - говорит старший тренер по боксу местной ДЮСШ Виктор Галдин, который, собственно, 16 лет назад и стал инициатором самого первого турнира в честь погибшего земляка. - У него сразу после той трагедии парализовало ноги, он вообще очень непросто это все пережил, и сейчас тоже... В общем, Мария Петровна — главное действующее лицо, на самом деле, на этом турнире.

Родители Сергея Калинина сейчас уже, разумеется, в преклонном возрасте — ей 78, ему 82, они по-прежнему живут в небольшом, но добротном доме в станице — в том самом, где вырос и Сергей. Часто к ним приезжает из Курска невестка с двумя внучками, дочерьми моряка — Галиной (ей 25, она окончила вуз, сама вышла замуж) и Светланой (младшей — 21 год, она еще учится в институте).

Отец и мать Сергей Калинина со своими внучками - его дочерьми.

- Сам Сережа боксом не увлекался, он был таким — интеллигентным, очень культурным парнем, играл на аккордеоне, - рассказывает Галдин. - Но дело в том, что я сам бывший моряк, и когда произошла эта трагедия, она, можно сказать, зацепила меня за живое. А еще — очень хотелось, чтобы подрастающие поколения (их уже несколько выросло, можно сказать, на нашем турнире) знали — и кто такой Сергей Калинин, и где он служил... А бокс у нас здесь, в Багаевской, — культовый, считай, вид спорта. Пришла ко мне в голову эта идея, изложил я ее одному ростовскому бизнесмену Алексею Кнышову — руководителю крупной строительной компании, который был на тот момент депутатом Законодательного собрания РО от нашего округа, и он поддержал: каждый год выделяет деньги на проведение турнира. И, знаете, у меня есть чувство удовлетворенности от того, что я — вообще и все мы делаем: если в 2002-м к нам сюда приезжали 50 боксеров, представлявшие 29 команд, то в крайний раз было уже двести с лишним участников из разных регионов России — и Ярославль, и Карачаево-Черкессия, и Крым, и Новосибирск и т. д. И все они, разумеется, узнают о человеке, именем которого назван турнир, — о Сергее Калинине.

В этом году, с 15 по 19 августа, турнир памяти Сергея Калинина пройдет уже в 16-й раз на его малой родине - в ст. Багаевской.

Мама старшего мичмана, Мария Петровна, недавно перенесла инсульт и чувствует себя неважно. Живут Калинины по-стариковски — но, как уверяют в спортшколе, ни в чем не нуждаются: организаторы турнира взяли над ними шефство и, по крайней мере, какие-то бытовые вопросы решаются быстро.

В этом году турнир памяти Сергей Калинина пройдет с 15 по 19 августа. Место проведения все то же — малая родина моряка, ст. Багаевская.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

К-141 «Курск» - российский атомный подводный ракетоносный крейсер, был принят в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. В течение последующих шести лет находился в составе Северного флота России (с базирование в Видяево).

12 августа 2000 года потерпел крушение в Баренцевом море - в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли.

Согласно официальному отчету. подготовленному в 2002-м тогдашним Генпрокурором РФ Владимиром Устиновым (в настоящее время - полпред президента в ЮФО), в 11 часов 28 минут 26 секунд (мск) из-за утечки пероксида водорода - компонента топлива - торпеды 65-76А («Кит»), находившейся в торпедном аппарате № 4, произошел взрыв, повлекший за собой пожар, который спровоцировал далее детонацию торпед в первом отсеке подлодки, что, в свою очередь, привело к разрушению подводного крейсера.

В 2000-2001 гг. "Курск" был поднят на поверхность - эта операция заняла около года, в ней были задействованы 120 компаний из 20 государств. В результате операции подъема «Курска» были найдены и захоронены 115 тел погибших моряков-подводников.

ПАМЯТЬ

АПЛ "Курск": о чем говорили родные погибших моряков в августе 2000 года

12 августа 2000 года не вышла на связь во время проведения учений атомная подводная лодка Северного флота «Курск». Первое сообщение об этом прозвучало в 11 часов утра 14 августа.

А через десять дней в поселке Видяево прощались с моряками. Очевидцем этих печальных проводов была мурманская журналистка Наталья Чеснокова, тогда работавшая на областном радио. Ее воспоминания мы и предлагаем вашему вниманию (подробности)

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