Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-14T11:59:41+03:00

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Лето пролетело незаметно. И на повестке дня у родителей школьников главный вопрос - собрать ученика к 1 сентября. Благо, сейчас не нужно мотаться из одного конца города в другой для того, чтобы купить самое необходимое. Свои советы, как подготовиться к школе правильно, дают и специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Форма должна быть не столько красивой, сколько в первую очередь удобной и безопасной. А еще, как бы это ни было накладно для семейного бюджета, лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.

- При покупке формы внимательно изучите маркировку одежды, - советуют в региональном Роспотребнадзоре. - Кроме указания страны изготовителя и даты изготовления, должна быть информация о возрастной принадлежности, виде и процентном содержании натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Там же должны быть указаны размер и особенности по уходу.

Специалисты советуют выбирать ту одежду, при которой уход был бы как можно проще с возможностью стирки в домашних условиях. А ткань, из которой изготовлена школьная форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов - шерсти, хлопка или вискозы.

Кстати, перед продажей детская одежда должна пройти оценку соответствия или сертификации. О чем выдается соответствующий документ. Его не лишним будет затребовать у продавца, чтобы быть уверенным в качестве и не получить, к примеру, аллергическую реакцию на коже из-за ширпотреба.

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ

И здесь главный принцип - не навреди. Эпидемиологи говорят, что ранец должен иметь достаточную формоустойчивость, благодаря которой он полностью прилегает к спине школяра и равномерно распределяет вес. Материал должен быть не только прочным и легким, но и с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Плечевые ремни в идеале - эластичной фактуры. Если же они выполнены из жесткого материала, то выбирайте со специальными накладками.

Опять же у качественных ранцев должны иметься сертификаты соответствия.

Кроме того, для школьных рюкзаков существуют специальные стандарты, касающиеся их веса. Так, для учеников началки портфель за спиной должен быть весом не более 600-700 граммов, а вот для учеников средней и старшей школы - не больше килограмма.

Свои стандарты существуют и для веса ранца в сумме с учебниками. Вес ежедневного комплекта книг, тетрадей и канцелярки не должен превышать для учеников первых двух классов полутора килограммов, для третьих-четвертых - двух кило, для пятых-шестых - 2,5 кг, седьмых-восьмых - 3,5, а для всех остальных - четырех килограммов.

Но это все общие цифры. Индивидуальные возможности для своего ребенка вы можете определить по простому тесту: вес ранца с содержимым к весу ребенка должен составлять 1:10. Это оптимальное соотношение.

Но все же для учеников младшей школы эксперты советуют: если, конечно, позволяет финансовая возможность, покупать сразу два комплекта учебников - один для школы, другой для дома. Так ребенку придется меньше таскать тяжестей.

Первое сентября праздник волнительный не только для школяров, но и их родителей.Фото: Мария ЛЕНЦ

ДЕНЕЖКИ

Что почем

Тетрадь 12 листов - от 2 рублей

Тетрадь 96 листов - от 20 до 80 рублей

Дневник - от 50 до 399 рублей

Папка для тетрадей - от 99 рублей

Прописи - от 16 рублей

Цветная бумага - от 50 рублей

Цветной картон - от 19 рублей

Альбом для рисования 8 листов - от 9 рублей

Кисточки - от 30 рублей

Гуашь (8 цветов) - от 100 рублей

Акварель (12 цветов) - от 50 рублей

Стакан-непроливайка - от 15 рублей

Пластилин - от 60 рублей

Набор стеков - от 8 рублей

Фартук и нарукавники - 149 рублей

Карандаш простой - от 3 рублей

Ручка шариковая - от 2,5 рублей

Ручка гелевая - от 4,5 рублей

Фломастеры (6 цветов) - от 17 рублей

Текстовыделители - от 35 рублей

Точилка - от 10 рублей

Ластик - от 3 рублей

Жидкость корректирующая - от 20 рублей

Школьный ранец - от 500 рублей

Пенал - от 49 рублей

Мешок для обуви - от 149 рублей

ДЕВОЧКИ

Блузка - от 799 рублей

Юбка - от 999 рублей

Сарафан - 1 359 рублей

Жакет - 1 400 рублей

Брюки - 1 100 рублей

Туфли - от 900-1 200 рублей

Водолазка - 550 рублей

Чешки - от 99 рублей

МАЛЬЧИКИ

Брюки - 924 рублей

Пиджак - 1 459 рублей

Рубашка - от 249 рублей

Галстук - 179 рублей

Ремень - 110 рублей

Обувь - от 999 рублей

Спортивный костюм - от 1 100 рублей

Кроссовки - от 1 500 рублей

*Примерные цены в Ростове-на-Дону.

ЦИФРА В ТЕМУ

Более 100,5 тыс. учеников сядут за парты в школах Ростова-на-Дону 1 сентября. В этом году их на 0,9 процента больше, чем в 2017-м. Известно, что большинство муниципальных общеобразовательных организаций (или 64,1%) работают в двухсменном режиме. А в нынешнем году во вторую смену будут учиться 20 654 школьника, что составляет пятую часть от общего количества.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети стали чаще страдать от диабета и ожирения

Выясняем, чем это может грозить и как помочь ребенку

В Ростовской области эпидемиологи исследовали, как и чем болеют современные дети и подростки, изучив статистику за последние четыре года. Так, по данным ведомства, по всем классам болезней произошло снижение показателей заболеваемости.

Однако есть факты, которые заставляют специалистов насторожиться. В частности, у детворы до 14 лет стали чаще диагностировать сахарный диабет в его инсулинозависимой форме. По сравнению с 2013-м годом их число выросло почти в два раза. И составляет 41,9 на 100 тысяч населения Дона. Причем в семнадцати районах области цифры по заболевшим превышают даже средние показатели по региону.

Еще один тревожный звоночек - детское ожирение. Если у детей цифры по количеству заболевших с таким диагнозам не растут, то среди подростков заболеваемость выросла почти в полтора (!) раза. Специалисты уверены: если не задуматься об этом сейчас, в будущем картина станет еще более удручающей.

- К сожалению, дети часто нарушают режим питания, едят беспорядочно, часто всухомятку, на ходу, - говорят специалисты Роспотребнадзора. - Этого разрешать нельзя! Кроме того, из рациона детей рекомендуется исключить продукты с повышенным содержанием соли - чипсы, кириешки и т.д., жвачки, искусственные конфеты, сладкие газированные напитки и искусственные соки. Эта вредная еда оказывает пагубное действие на растущий организм, поэтому к правильному режиму питания родители должны приучать детей с раннего детства.

НА ЗАМЕТКУ

Домашнее меню школьника

- На завтрак можно подать на закуску салат, сыр или колбасу, а затем горячее блюдо: мясо (рыбу) с гарниром, кашу, творог или блюда из яиц. В качестве питья желательно теплое молоко или кофейный напиток на молоке, можно и чай, но тоже с молоком.

- На обед - максимальное количество овощей и салатов. Обязательны суп и высококалорийное мясное или рыбное блюдо с гарниром, лучше, если оно будет из овощей. На сладкое - фруктовый сок, свежие фрукты, компоты из свежих или сухофруктов.

- На полдник - молоко или кефир, выпечка, фрукты.

- На ужин - блюдо из творога, овощей и яиц. Можно дать стаканчик теплого молока.

ВАЖНО!

Сколько должен составлять объем домашних заданий*

Во 2-3-х классах - полтора часа,

в 4-5-х классах - два часа,

в 6-8-х классах - 2,5 часа,

в 9-11-х классах - до 3,5 часов.

*По всем предметам согласно СанПиН.

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