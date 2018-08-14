2018-08-14T15:04:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону клиники пластической хирургии массово сдают лицензии

Причина - внезапная проверка, которую медцентры решили избежать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону клиники пластической хирургии массово отказываются от операцийВ Ростове-на-Дону клиники пластической хирургии массово отказываются от операцийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ростове-на-Дону бум среди клиник пластической хирургии по сокращению перечня услуг. Они массово сдают лицензии, отказываясь от пациенток и миллионов рублей. Причина — внезапная проверка всех медицинских учреждений, которые делают девушек красивыми с помощью скальпеля. Центры стали отказываться от услуг даже не дожидаясь прихода чиновников в белых халатах.

- Еще до проведения проверок почти 20 медицинских организаций «передумали» заниматься пластической хирургий и «сдали» свои лицензии, - пояснили «КП-Ростов» в Росздравнадзоре.

А вот среди тех, кого проверили, нашли нарушения, в том числе грубейшие. Речь идет о намеренном игнорировании не просто лицензионных требований и условий, а правил хранения лекарственных препаратов и обращения с медицинскими изделиями. На данный момент уже составлено свыше двух десятков протоколов об административном правонарушении, что грозит весьма крупными штрафами.

- Особенностью проверок было выявление конфликта интересов у пластических хирургов, - добавляют в Росздравнадзоре. - Установлено, что пациентки приобретали грудные импланты для оперативных вмешательств у своих лечащих врачей.

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