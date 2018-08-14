В «Горизонте» прошел праздник новоселья

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T15:57:36+03:00

В Ростове-на-Дону новый жилой комплекс рядом с проспектом Нагибина сдан на полгода раньше срока

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6 августа запомнится дольщикам жилого комплекса «Горизонт» как самый счастливый день этого года. Ведь строительная компания «ЮгСпецСтрой» на полгода раньше сдала первую очередь.

ЖК «Горизонт» действительно удался на славу. Расположился он на улице Тибетской, 1Б, буквально в двух шагах от проспекта Нагибина со всей его развитой инфраструктурой. Жилой комплекс представляет собой два дома комфорт-класса. В каждом подъезде установлены три современных лифта, есть помещения для консьержа, прекрасная отделка холлов, отличные планировки и застекленные балконы.

В Ростове-на-Дону новый жилой комплекс рядом с проспектом Нагибина сдан на полгода раньше срокаФото: Юлия ЛАНДЫШ

Кроме того, на территории комплекса оборудованы детская и спортивная площадки, а также подземная парковка.

Но самая главная радость, которую застройщик подарил людям, - это досрочное завершение строительства. По случаю успешной сдачи дома строительная компания «ЮгСпецСтрой» организовала праздник для своих дольщиков. Поздравить новоселов с большим событием пришли руководители и партнеры компании.

Торжественное открытие ЖК «Горизонт»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

- Дорогие друзья, поздравляю всех жильцов, которые купили квартиры в нашем доме, и желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила атмосфера уюта и домашнего тепла, - отметил директор компании «ЮгСпецСтрой» Ахмед Алиевич Хайбулаев. - Мы сдали дом на полгода раньше намеченного срока. Это результат усилий сотен людей, которые трудились практически без выходных и при этом качественно выполняли свою работу. Хочу поблагодарить строительное подразделение нашей компании и подрядчиков - низкий вам поклон! Особые слова благодарности тем, кто купил квартиры в нашем доме. Спасибо, что вы доверились нам. И вдвойне приятно, что мы оправдали ваши ожидания. Компании «ЮгСпецСтрой» можно и нужно доверять - мы вас не подведем!

Руководство «ЮгСпецСтрой» принимает поздравления от партнеровФото: Юлия ЛАНДЫШ

Всех новоселов с радостным событием поздравил и начальник отдела по работе с партнерами банка ВТБ в Ростове-на-Дону Андрей Инвияев:

- Нам особенно приятно осознавать, что более трети ипотечных квартир в этом доме куплены с помощью банка ВТБ. «ЮгСпецСтрой» - ключевой застройщик для нашего банка и, безусловно, надежный. Желаем дальнейшего процветания компании и ждем следующего праздника в честь сдачи очередного дома. А в знак доброго партнерства хотелось бы вручить памятную статуэтку.

После торжественной части и традиционного перерезания красной ленточки гостей праздника ожидали фуршет на открытом воздухе и, конечно, самая приятная процедура - вручение ключей от квартир. Своими впечатлениями от увиденного новоселы делились с большой радостью.

Жильцы нового дома: Ксения Волкова с дочерью ВарейФото: Юлия ЛАНДЫШ

Ксения Волкова пришла на праздник с дочерью Варей, которой еще не исполнилось двух лет. Малышка очень быстро освоилась на детской площадке. Видно было, что новое место ей очень понравилось. Мама девочки тоже не скрывала эмоций:

- Мы очень довольны своим выбором! Удобное территориальное расположение, рядом много детских садиков и торговых центров. Из всех застройщиков мы выбрали именно «ЮгСпецСтрой». Квартира у нас однокомнатная, небольшая, но очень уютная. Нравится потрясающий вид на зеленый массив, отличная планировка. Мы очень счастливы!

Жильцы нового дома: семья СинявцевыхФото: Юлия ЛАНДЫШ

Еще одна счастливая семья новоселов с удовольствием провела экскурсию по своей квартире. Новость о том, что дом сдан и можно получать ключи, Александр и Валентина Синявцевы узнали в день рождения своей дочери. И это стало прекрасным подарком для всей семьи. Ведь они, наконец, переедут из тесной гостинки на Северном в большую двухкомнатную квартиру с замечательной панорамой на город.

- Прежде чем купить квартиру, мы рассматривали много вариантов, но все было не то, - говорят новоселы. - А сюда пришли и сразу поняли: мы хотим здесь жить! Квартира была уже готова, мы поднялись на 19-й этаж, посмотрели и поняли, что это наш дом. Сразу после ремонта соберем всех родственников и устроим пир на весь мир.

Семья Синявцевых показала нам свою новую двухкомнатную квартируФото: Юлия ЛАНДЫШ

Конечно, немаловажно то, что дом сдан на полгода раньше срока. Особенно для тех, кто купил квартиру в ипотеку и в ожидании сдачи дома продолжал жить в съемных квартирах. Благодаря усилиям строителей настоящий праздник в эти семьи пришел досрочно. Кстати, такая практика для компании «ЮгСпецСтрой» становится хорошей традицией. В следующем году компания планирует раньше срока ввести в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Горизонт» и ЖК «Парк Островского» в микрорайоне Сельмаш. Так что всем будущим новоселам ждать новых горизонтов семейного счастья в уютной собственной квартире остается совсем недолго!