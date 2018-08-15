ТагОнрог style: актер Павел Деревянко нашел на малой родине крутую тачку, мимо которой не смог пройти

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-15T17:44:49+03:00

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Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст).

Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен. А еще он купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам.

Сам он явно не скучал в южном городе, выставляя снимки и расставляя хэштэги перед словом «Таганрог» на своей странице.

- Тагонрог style, - подписал актер, сделав карточку рядом с «тачкойогонь».

Комментарии не заставили себя ждать. «Огонь», «В Таганроге и не такие ездят», «Это авто все бмв переживет», «Едем в соседнее село на дискотеку?», «Первый парень на деревне», «Эх... Таханроховка... тоже на денек хочется».

pablo_derevyanko Тагонрог style #любимыйтаганрог #четверка #тачкаогонь #паблонарайоне

Напомним, звезда «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» воспитывает двух дочерей, которых также часто привозит в родной город.

- К сожалению, не так часто бываю с детьми, как бы хотелось, - сказал он журналистам «Комсомолки». - Когда мы вместе, то устраиваю им настоящий праздник. Играем, ходим в кино, в парки аттракционов, смотрим мультики. Сейчас они уже привыкают к тому, что папа - актер. С папой все хотят сфотографироваться, папа все может купить... Самое главное, чтобы они выросли свободными девочками. Нам всем этого не хватает. Как Чехов говорил: «Выдавливать раба по капле». Так мы и воспитываем друг друга.