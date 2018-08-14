ТОП-6 фото упругих попок от королев красоты

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-14T11:45:08+03:00

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Идеальные формы - мечта каждой женщины и предмет восторженного взгляда мужчин. А потому - если фигура такая, что не отвести глаз, зачем же скрывать красоту? Видимо, этим правилом руководствуются и роствоские королевы красоты. В их Инстаграм - сотни тысяч лайков и огромное количество снимков.

liman_maria Комарики на воздушном шарике

Пожалуй, лидер рейтинга - звезда Playboy Мария Лиман. Соблазнительная пятая точка - одна из фишек ростовской красавицы и она об этом прекрасно знает. В каких только амплуа не появляется перед подписчиками Мария на снимках. Даже фееричичная победа Сборной России по футболу с Саудовской Аравией - матч закончился со счетом 5:0, нашла отражение на выпуклых прелестях Лиман.

kottova Сейчас начнется: отписываюсь и ухожу читать Шекспира в оригинале

А вот поклонники другой красавицы - «Мисс Россия» Татьяны Котовой не столь терпимы к ее новому имиджу. Звезда - красавица сейчас активно строит свою сольную карьеру, вначале опубликовала в своем микроблоге несколько фото без трусиков. За что на нее обрушился шквал критики. Причем некоторые комментарии настолько задели модель, что ей вначале пришлось отвечать особо враждебно настроенным Интернет-пользователям, а после - когда и это не подействовала, показать закулисье подобных съемок - мол, все там прилично, а отсутствие трусиков - грамотная работа фотографа в специальной программе. Не успели страсти улечься, как еще одна волна негатива обрушилась на красавицу после публикации ее снимка в сверхоткровенном купальнике у бортика бассейна. Некоторые посоветовали Татьяне даже поменять продюсера - типа не гоже в таком возрасте выставлять все на показ.

lopyrevavika Виктория Лопырева

Ее коллега по сцене - «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева, в своих снимках с жарких курортов также не стесняется в выражении себя. То красотка на берегу яхты, то в компании смуглого красавца на пляже сводит с ума миллионов своих поклонников. Правда, после публикации такого рода снимков находятся те, кто напоминает 35-летней Виктории - пора бы, дескать, уже и о семье подумать. Карьера и отдых - вещи, конечно, нужные, но муж и детишки все таки лучше.

kostenko.94 Постепенно пополняю детскую комнату маленькими, но очень милыми вещами

Еще одна ростовчанка, которая приобрела известность после участия в конкурсе «Мисс Россия» Анастасия Тарасова также тщательно следит за собой. Третья супруга футболиста московского «Локомотива» - несмотря на все старания хейтеров (они верят, что именно ростовская модель стала причиной развода Тарасова и его второй жены, ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой, - прим. автр.), через месяц после родов демонстрирует идеальные формы. Поклонники только диву даются - как молодой матери удалось так сохранить свою идеальную фигуру?

Полина Диброва. Фото: Инстаграм.

Многодетная мать и «Миссис Россия» образца этого года Полина Диброва знает, как поддержать фигуру в порядке даже после трех родов. Жена шоумена даже придумала свой комплекс упражнений, в которых не мало тех, которые посвящены идеальной пятой точке. Так, в перерывах между отпускам - где Диброва иногда предпочитает загорать топлесс в присутствии детей или устраивать танцы на пляже под песню «Ты меня не троль», она активно занимается спортом и танцами.

pryanya93 Танцуй Россия и плачь Европа!

Попа пловчихи Юлии Ефимовой - вообще вне конкуренции. В свое время один из мужских журналов уже присвоил спортсменке из Волгодонска Ростовской области титул «Лучшая попа российского спорта». Это произошло после того, как папа-иностранец заснял тренировку, где Ефимова давала детишкам-спортсменам мастер-класс. Но вот внимание взрослого на протяжении всего урока было вне темы урока. После чего восторженный родитель еще и опубликовал свою съемку в Интернете, так что вместе с ним прелестями спортсменки смогли насладиться миллионы ее поклонников. Но надо сказать, что и после этого Юлия не уступила никому свое звание. Сразу после оглушительной победы на Чемпионате Европы-2018, Ефимова практически ежедневно радует своих болельщиков - то фото в нижнем белье, то в вечернем платье с глубоким декольте, то в кружевном купальнике и ведерком шампанского со льдом у бассейна.

pryanya93 Vacation turn on

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