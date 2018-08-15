2018-08-15T12:24:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 25-летний парень через Интернет совратил больше десяти школьниц

Сначала он подкупал дорогим телефон, а потом шантажировал интимными снимками
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемый сейчас находится под стражейПодозреваемый сейчас находится под стражейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростове-на-Дону перед судом скоро предстанет 25-летний местный житель. Согласно официальному сообщению следкома, он подозревается сразу в трех преступления - насильственных действиях, понуждению к действиям сексуального характера и разврате.

- По версии следствия, в 2016 году обвиняемый через Интернет знакомился с малолетними и несовершеннолетними девочками, внимание которых привлекал содержанием своего текстового сообщения о якобы выигранном ими дорогостоящем мобильном телефоне, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Вот только выигрыш обещал отдать не просто так, а взамен на фото в нижнем белье.Отказывались не все девочки, некоторые действительно верили, что получат сотовый телефон. Как только они отправляли селфи, взамен поступало уже новое предложение — снимок без одежды.

Судя по странице в социальной сети, Александр от женского внимания особо не страдал. Он позиционировал себя как любителей здорового образа жизни, активно публиковал фотографии из спортивного зала, а еще ратовал за борьбу с курением и цитировал классиков. А в статусе установил следующее: «Убеждаю людей приобрести то, что им не нужно, на деньги, которых у них нет». А вот свою склонность к маленьким девочкам он тщательно скрывал, даже среди друзей у него практически все молодые люди.

Молодой человек активно публиковал снимки, демонстрируя свою спортивную форму Фото: соцсети

Молодой человек активно публиковал снимки, демонстрируя свою спортивную форму Фото: соцсети

- В случае отказа от выполнения его дальнейших условий обвиняемый угрожал распространением полученных ранее фотографий среди родственников и одноклассников, - говорят в следкоме.

Когда одна из девочек рассказала обо всем родителям, которые решили наказать шантажиста, оказалось, что жертвами мужчины стали 11 школьниц в возрасте от 9 до 15 лет из разных регионов страны (Новосибирская, Амурская, Кемеровская, Архангельская, Волгоградская, Псковская область, Севастополь, Москва).

Грозит обвиняемому весьма серьезный срок - от 12 до 20 лет лишения свободы.

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