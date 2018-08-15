Симптом нелюбви к сорнякам: диагностические центры Ростова-на-Дону помогут вовремя распознать аллергию

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-15T15:58:04+03:00

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Дачный сезон в разгаре. Так приятно возиться на грядках, собирать урожай, варить компоты и готовить соленья, а по вечерам пить чай на веранде. И все бы прекрасно, если бы не амброзия, полынь, крапива и лебеда - популярные дачные сорняки. В списке аллергенов часто встречаются и культурные растения: кукуруза и подсолнечник.

Лето - бесконечная пытка для аллергиков: тополиный пух в июне, затем обильное цветение сорняков в августе и сентябре. Как этому противостоять? Лечение аллергии - процесс сложный, но не бесперспективный. Начинать его лучше с диагностики.

Утверждают, что к аллергии приводит плохая экология, частое употребление фармацевтических препаратов и наследственность. Оказывается, если оба родителя склонны к аллергии, вероятность аллергии у детей - больше 70%.

Хотя в диагностических центрах Ростова-на-Дону почти безошибочно определяют 350 видов аллергенов, важно знать, какой из них - ваш мучитель. Возможно, это аллергия на цветение, аллергия на кошек или проявившая себя в самый неподходящий момент аллергия при беременности.

Результат - насморк, заложенный нос, зуд в глазах, опухшие веки и бесконечные слезы. Или приступы удушья и сухого кашля, избавиться от которого нет возможности.

Специалисты не советуют сразу пить лекарства от аллергии: надо сначала понять, с каким аллергеном предстоит бороться.

Фото: Вислов Иван

Современные методы диагностики, доступные в клиниках Ростова-на-Дону, позволяют выявить аллергены тремя методами:

- полиразмерная цепная реакция (ПЦР)

- иммуноферментный анализ (ИФА)

- молекулярная диагностика ImmunoCap

До недавних пор аллергологи-иммунологи пользовались бактериологическим методом диагностики, но для получения результатов исследования требовалось много времени. Метод ИФА эту проблему решил и стал популярен при обследовании.

Чем отличаются ИФА, ПЦР и ImmunoCap

Задача ИФА-диагностики - обследовать различные виды белков в сыворотке крови - белок-маркеры. По результатам их жизнедеятельности - маркерам - судят о воспалении в организме. ИФА не выявляет инфекцию!

А задача ПЦР как вида диагностики, наоборот, - определить бактерии, вирусы и грибы - инфекционные агенты, которые присутствуют в организме.

К методике ImmunoCap прибегают в сложных случаях, когда другие методы обследования на аллергены не дали достаточных результатов. В Ростове-на-Дону диагностику на аллергию по методике ImmunoCap предлагают шесть иммунологических клиник и лабораторий.