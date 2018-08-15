Количество аварийно-опасных участков в Ростовской области за шесть лет предстоит сократить вдвое

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-15T16:01:06+03:00

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В донском регионе продолжается серия губернаторских экспертных площадок по обсуждению плана реализации новых «Майских указов» Владимира Путина, которыми определены национальные цели и стратегические задачи развития России на шесть лет вперед — до 2024 года.

В дискуссиях принимают участие лучшие специалисты по отраслям, чиновники, депутаты, общественные организации. Варианты решения поставленных задач — разные. Иногда полярные. Но, главное, равнодушных там нет — как правило, те, кто приходит на заседания экспертных площадок (а это десятки людей), активно участвуют в этом процессе, высказывая свои мнения.

Уже были рассмотрены нацпроекты по демографии (в Шахтах) и по здравоохранению (в Ростове-на-Дону), а третья площадка, которая состоялась в Азове, была посвящена одной из самых актуальных во все времена тем — дорогам.

А задачи, поставленные главой государства, между тем, очень серьезные: и снижение перегруженности автострад, и сокращение мест концентрации ДТП, и снижение смертности на дорогах.

- Мы серьезно обновили федеральные автомобильные трассы, а теперь предстоит привести в порядок региональные и местные дороги, - подчеркнул Владимир Путин. - Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ ДОРОГИ НА ДОНУ СЕГОДНЯ

Идеальными, конечно, дороги в Ростовской области назвать никак нельзя — это было бы откровенной неправдой. Но, с другой стороны, невозможно и несправедливо не видеть того, что они меняются (и, кстати, весьма быстрыми темпами) в лучшую сторону.

Впрочем, здесь лучше ситуацию проиллюстрируют цифры: за пять последних лет, например, в регионе было построено и реконструировано почти полторы сотни километров дорог общего пользования, а также капитально отремонтированы порядка 2,3 тысячи км региональных и межмуниципальных дорог плюс без малого 2 погонных километра км (в сумме) мостов и путепроводов (самый яркий пример, конечно, известен всем — новенький шестиполосный Ворошиловский мост, с развязками на южном въезде), да еще проведен «обычный» ремонт 1616 км региональных и межмуниципальных дорог.

Много это или мало? Если в целом — то, пожалуй, что да, много. Если говорить о какой-то конкретной улице или дороге, которую видишь каждый день и она раздражает своим неприглядным видом, то — нет. Но вот еще факты: за период 2012-2017 годов количество зарегистрированных ДТП в регионе снизилось с 6,2 тысячи до 4,6 тысячи, смертность в них сократилась с 9,9 до 6,5 на 100 тысяч населения. Но вот доля протяженности региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативам, увеличилась незначительно — с 49,2 до 51,7 процента.

Другими словами, есть над чем работать. Об этом, собственно, и говорили на экспертной площадке, которую провел губернатор Василий Голубев.

В РОСТОВЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ КОЛЬЦЕВУЮ Ж/Д ЛИНИЮ

Эксперты практически в один голос говорят: транспортную систему Ростова-на-Дону, Ростовской агломерации и всего региона в целом необходимо модернизировать комплексно. В частности, например, должна заработать система бесшовных, мультимодальных перевозок, чтобы пассажир с единым билетом мог с комфортом проехать как в электричке, так и в трамвае или троллейбусе.

- Нужно предусматривать пересадочные пункты, узлы, места пересечения различных видов транспорта, то есть синхронизировать процесс перевозок, - подчеркнул глава региона. - То, что мы делаем каждый день – это наша обязанность, надо трудиться на перспективу. Мы должны постоянно задаваться вопросом, как это будет работать завтра?

Хорошим примером высокой результативности он назвал при этом взаимодействие с РЖД, благодаря которому на карте Ростовской области появляются новые точки притяжения. Например, с открытием станции Кутейниково в Чертковском районе для жителей северной части региона стали намного доступнее железнодорожные пассажирские перевозки, годом ранее открылось движение по новой ж/д линии Журавка-Миллерово, построенной в обход Украины в рекордные сроки, а также было восстановлено движение на законсервированном участке Морозовская-Волгодонская, который не эксплуатировался свыше двадцати лет.

По итогам 2018 года Ростовская область станет единственным регионом, где полностью обновится подвижной состав электричек. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

И, кстати, по итогам 2018 года, надо полагать, Ростовская область станет единственным регионом, где полностью обновится подвижной состав электричек. Теперь же на очереди — проект по созданию кольцевой железной дороги в донской столице.

- В текущем году на Дону будет продолжена реализация масштабных железнодорожных инвестпроектов, - заверил замначальника СКЖД Андрей Тарасенко. - В течение двух лет нам предстоит построить вторые пути на 62-километровом участке Котельниково - Сальск — Песчанокопская и модернизировать там всю ж/д инфраструктуру. Но это позволит увеличить и скорость движения электропоездов, и обеспечит пропуск длинносоставных дальних и пригородных поездов.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

Кстати, в день проведения экспертной площадки состоялось открытие сразу двух автодорог — построенного с «нуля» южного въезда в Аксай и капитально отремонтированного участка трассы от х. Задонский и пос. Каяльский до трассы М-4 в Азовском районе. Поэтому, разумеется, значительная часть дискуссии была посвящена именно теме автомобильных трасс.

- В Ростовской области, как, впрочем, и в других регионах России, есть немало грунтовок, которые фактически выполняют функции дорог, но юридически, никак не оформлены, а потому не могут быть приведены в порядок за счет бюджета: такое положение дел можно наблюдать как в городах, так и в селах, - отметил, в частности, директор «РостовАвтоДора» Владимир Окунев. - Считаю, что нам необходимо определить статус и закрепить право собственности на такие объекты. Решение этого вопроса позволит провести работы по асфальтированию и удовлетворить потребность людей в качественных дорогах, а значит - выполнить задачи, поставленные президентом.

Губернатор Василий Голубев, тем временем, напомнил, что к 2024 году три четверти автодорог регионального значения должны соответствовать нормативам, а долю «перегруженных» трасс предстоит снизить на 10 процентов. Кроме того, количество аварийно-опасных участков необходимо сократить вдвое, добиться снижения смертности в результате ДТП — в 3,5 раза.

Естественно, многое в этом деле зависит от того, насколько качественно сделаны сами дороги.

- И чтобы это качество соответствовало уровню, необходим серьезный контроль, - полагает руководитель компании «Дорстрой» Сергей Рожков. - На федеральном уровне, к примеру, существует структура «Росдортехнология», ведущая полноценный контроль за работами на федеральных трассах. Считаю необходимым создание и в Ростовской области независимой структуры по контролю за качеством всех дорожных работ на территории региона.